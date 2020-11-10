拜登對中友好 緯創副董：外商離開中國趨勢不會改變

拜登確定當選美國總統，牽動中美貿易戰後續變化，緯創（3231）副董事長黃柏漙今（10）日指出，還是要等拜登發表談話再說，緯創現階段還是維持2021年中國、非中國產能各半計劃，且就算拜登對中國友好，但現在是包含美商、日韓企業及台商都離開中國，預期這趨勢仍會持續發展。

黃柏漙今日出席GOLF產官學攜手共創學用接軌社團立案發表記者會，會後接受媒體提問，針對拜登當選美國總統，對於中美貿易戰後續影響，及牽動台商海外布局等問題作出回應。

對於拜登當選美國總統，對中美貿易戰後續影響。黃柏漙回應，還是要等拜登發表談話再說。現在台商的布局基本上是依照川普時代的政策，拜登會不會調整、調整多少，現在還不曉得，但緯創會去思考現在的調整是不是OK。

黃柏漙表示，緯創先前訂下2021年中國、非中國產能各半目標，現階段仍是維持原先計劃，假使中美兩國真的關係、政策改變，但緯創不會因為改變馬上去改，畢竟企業有他自己想法，從緯創自己的角度就是要外移分散，以避掉避掉許多可能的政治、經濟風險。

緯創目前在印度、越南、馬來西亞、菲律賓皆有產能規劃，從代工廠布局國家數量來看，僅次於鴻海集團，緯創將藉此維持生產彈性。此外，緯創仍持續在美國找擴廠的機會，但現階段無定案。