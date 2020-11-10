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Nike展望佳 儒鴻訂單看到明年Q2

經濟日報 / 記者曾仁凱／即時報導

紡織股王儒鴻（1476）今天召開法說會，由於Nike、Lululemon等大客戶展望佳，儒鴻目前產能全滿，訂單已經看到明年第2季，今年第4季營運確定比第3季成長，全年營收將力拚與去年持平，明年重返正成長軌道。

儒鴻今天舉行法說會，董事長洪鎮海臨時缺席，因為公司目前產能滿載，為應付今年底及明年度的訂單，洪鎮海昨天緊急召集越南、柬埔寨、賴索托等各生產基地主管進行視訊會議，商討產能調度，改派財務副總羅仁傑代打上陣主持法說會。

羅仁傑說，儒鴻第3季已經脫離先前疫情封城的影響，第4季是公司傳統的出貨旺季，目前產能已經全部滿載，確實有點傷腦筋。儒鴻已透過各種方式想辦法補足產能，包括主力的越南廠，先前因大家一窩蜂擠進越南投資，人員一直不足，最近因疫情關係，不少小廠退出，釋出有經驗的人力，儒鴻逆勢大舉徵才，到第3季結束一口氣增加約600名工人。另外儒鴻協調原外包廠增加產能，也新增一些外包商，所有努力都是為了滿足明年度訂單成長。

儒鴻觀察，以大客戶Nike為例，今年第2、3季因為疫情確實下單有受一些影響，但第4季先前取消的訂單都已經恢復，讓儒鴻生產線忙得不可開交。全年來看，Nike今年給儒鴻的訂單大致與去年持平，但明年成長將「兩位數」起跳，甚至有機會上看15%-20%。

另一大客戶Lululemon今年第4季按往例機能布出貨增長，明年展望看起來也不錯；加上這兩年比較低潮的UA，也逐漸脫離谷底區。目前儒鴻的訂單能見度已看到明年第2季。

羅仁傑坦承，接下來變數還是很多，包括最新傳出新冠疫苗的開發露出曙光，美國新總統明年初上任等。不過對儒鴻直接影響較大的應該還是新台幣升值造成的匯損壓力。今年前三季，儒鴻認列匯損8,118萬元，對照去年同期有匯兌收益8,120萬元，一來一回差了1.6億元，影響頗大。

不過儒鴻今年高價訂單接得多，順勢推升平均單價（ASP）與毛利率，不考慮匯率因素，儒鴻今年成衣部門的ASP比去年有高個位數的成長，織布部門也有低個位數的成長，稍微抵銷新台幣升值壓力。其次儒鴻剛公布的第3季毛利率29.98%，也逼近長期以來30%的毛利率天花板。

儒鴻 新台幣 Nike

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