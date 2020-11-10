宏達電法務長異動 盧佳德接任
宏達電（2498）今（10）日公告法務長人事異動，由盧佳德接任，原法務長楊銘彰因職務調整，改擔任法律顧問；宏達電指出，盧佳德專攻國際法及智慧財產權相關領域，並取得美國律師執照，從事相關工作，加入HTC約8年。
宏達電指出，法務長盧佳德在2013加入HTC前，分別在美國喬治城大學及加州大學柏克萊分校取得法學碩士學位，專攻國際法及智慧財產權相關領域； 2013年以來任職HTC，從事法務及業務發展相關工作。
盧佳德為前立委盧修一、公共電視董事長陳郁秀之子；宏達電表示，這次法務長異動為職務調整，原法務長楊銘彰改擔任法律顧問。
宏達電第3季財報出爐，第3季營收15.3億元，營業毛利率從上一季26.5 %上升至27%，增加0.5個百分點；營業淨損15.8億元，營業利益率為 -103.1%；稅後淨損為14.1億元，每股虧損1.7元，虧損出現收斂，為2018年第2季以來，單季最低虧損。
宏達電累計今年前3季營收42.06億元，年減48.71%，營業利益率-121.2%，累計稅後淨損48.98億元，每股虧損5.98元，虧損超過半個股本。
宏達電今日開高走高，終場收在29.3元，上漲0.7元，漲幅2.44%。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言