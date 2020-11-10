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宏達電法務長異動 盧佳德接任

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

宏達電（2498）今（10）日公告法務長人事異動，由盧佳德接任，原法務長楊銘彰因職務調整，改擔任法律顧問；宏達電指出，盧佳德專攻國際法及智慧財產權相關領域，並取得美國律師執照，從事相關工作，加入HTC約8年。

宏達電指出，法務長盧佳德在2013加入HTC前，分別在美國喬治城大學及加州大學柏克萊分校取得法學碩士學位，專攻國際法及智慧財產權相關領域； 2013年以來任職HTC，從事法務及業務發展相關工作。

盧佳德為前立委盧修一、公共電視董事長陳郁秀之子；宏達電表示，這次法務長異動為職務調整，原法務長楊銘彰改擔任法律顧問。

宏達電第3季財報出爐，第3季營收15.3億元，營業毛利率從上一季26.5 %上升至27%，增加0.5個百分點；營業淨損15.8億元，營業利益率為 -103.1%；稅後淨損為14.1億元，每股虧損1.7元，虧損出現收斂，為2018年第2季以來，單季最低虧損。

宏達電累計今年前3季營收42.06億元，年減48.71%，營業利益率-121.2%，累計稅後淨損48.98億元，每股虧損5.98元，虧損超過半個股本。

宏達電今日開高走高，終場收在29.3元，上漲0.7元，漲幅2.44%。

宏達電 HTC

延伸閱讀

宏達電第3季每股虧1.7元 虧損收斂

宏達電Q3毛利率27% 每股虧損1.7元

宏達電10月營收4.3億元 月減47%

宏達電、精誠 拓展雙R應用

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