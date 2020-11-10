富邦證券輔導 八貫企業完成競拍承銷價55元

富邦證券輔導的八貫企業（1342）上市前競價拍賣今（10）日完成競價開標，最低得標價格為每股63.6元，最高得標價格為每股73.1元，得標加權平均價格為每股65.71元，承銷價訂為55元。

富邦證券資深副總經理吳春敏表示，八貫企業辦理競價拍賣股數4,234千股，公開申購股數為1,058千股，這次參與投標之合格標單共1,379筆，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，最低與最高得標價格分別為每股63.6與73.1元，得標加權平均價格為每股65.71元，承銷價則訂為55元。八貫企業競價拍賣最低得標價格為63.6元，這次辦理公開申購價格為55元，11月12日至16日為公開申購期間；11月18日為公開抽籤日。

八貫企業專精於開發及生產環保材料TPU（熱可塑性聚氨酯彈性體）機能性布料應用產品領域，且是全球少數擁有二次加工與三次加工，位居產業供應鏈中、下游市場，可提供客戶從開發設計至終端產品生產製造的一站式服務，產品應用主軸為醫療、航太救生、戶外及工業運用等領域。

因應市場規模及應用領域持續成長，八貫企業已斥資近4億元在宜蘭龍德工業區興建占地3千坪新廠區，並已取得經濟部根留台灣企業資格核定，規劃導入智慧化高周波產線，預計明年第2季量產，將為公司未來營運增添成長動能。

八貫企業去年及今(2020)年前三季營收分別為14.42億元及11.56億元，每股純益（EPS）分別為3.08元及2.65元。