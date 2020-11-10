快訊

WHO：輝瑞疫苗明年3月供給需要族群 將根本改變疫情

孤獨死悲慘？從65歲日本奶奶之死 看到「最理想善終方式」

富邦證券輔導 八貫企業完成競拍承銷價55元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

富邦證券輔導的八貫企業（1342）上市前競價拍賣今（10）日完成競價開標，最低得標價格為每股63.6元，最高得標價格為每股73.1元，得標加權平均價格為每股65.71元，承銷價訂為55元。

富邦證券資深副總經理吳春敏表示，八貫企業辦理競價拍賣股數4,234千股，公開申購股數為1,058千股，這次參與投標之合格標單共1,379筆，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，最低與最高得標價格分別為每股63.6與73.1元，得標加權平均價格為每股65.71元，承銷價則訂為55元。八貫企業競價拍賣最低得標價格為63.6元，這次辦理公開申購價格為55元，11月12日至16日為公開申購期間；11月18日為公開抽籤日。

八貫企業專精於開發及生產環保材料TPU（熱可塑性聚氨酯彈性體）機能性布料應用產品領域，且是全球少數擁有二次加工與三次加工，位居產業供應鏈中、下游市場，可提供客戶從開發設計至終端產品生產製造的一站式服務，產品應用主軸為醫療、航太救生、戶外及工業運用等領域。

因應市場規模及應用領域持續成長，八貫企業已斥資近4億元在宜蘭龍德工業區興建占地3千坪新廠區，並已取得經濟部根留台灣企業資格核定，規劃導入智慧化高周波產線，預計明年第2季量產，將為公司未來營運增添成長動能。

八貫企業去年及今(2020)年前三季營收分別為14.42億元及11.56億元，每股純益（EPS）分別為3.08元及2.65元。

富邦

延伸閱讀

富邦證券加碼激勵零股交易 好禮雙週抽不完

「盤中零股交易」將上路 帶你快速看懂新制度

盤中零股交易 富邦證：降低投資門檻，有助小額投資

富邦證券：今年股債雙高 還能投資什麼？

相關新聞

康友掏空案 蔡壁如：金融監理系統崩壞 金管會應負責

康友KY爆發掏空案。民眾黨立委蔡壁如今天偕同數十位康友投資受害人舉行記者會表示，康友KY案的風暴，是系統性崩壞，台灣不能...

富邦證券輔導 八貫企業完成競拍承銷價55元

富邦證券輔導的八貫企業（1342）上市前競價拍賣今（10）日完成競價開標，最低得標價格為每股63.6元，最高得標價格為每...

分裂政府未必不利風險性資產？ 美股有三因素支撐

美國總統大選，拜登的勝利和選舉不確定性結束，在拜登的電視轉播勝選談話中，他敦促「這是拯救美國的時候」，星展發表分裂政府對...

疫情帶動宅經濟 第3季電腦及資訊服務業營業額逼近千億

經濟部統計處今（10）日公布「109年第3季電腦及資訊服務業、專業技術服務業及租賃業營業額」調查，電腦及資訊服務業營業額...

新冠疫苗報捷 美債殖利率提升至八個月來新高

輝瑞與BioNTech宣布，共同研發的疫苗試驗顯示可防止90%感染，並有望於月底申請緊急使用授權，消息增添投資人對於景氣...

選後市場信心回籠 投資人重新擁抱美國股票型ETF

儘管全球新冠肺炎疫情加劇，惟市場樂觀看待美國選後兩黨分治，將降低政策大幅變動的不確定性，輔以聯準會維持政策利率水準不變，...

大選情勢逐漸明朗 風險債券動能轉強

美國總統選舉情勢逐漸明朗，市場情緒趨穩，風險債券走揚。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周包括投資級債、高收益債及新興...

財部：供應鏈重組仍是進行式

美選疑慮盡除，投資人搶進風險資產，推升全球股市昨創新高、油價升破四十美元、金價逼近二千美元大關，美元獨自憔悴，摔落十周谷...

五大外銷市場 全面成長

財政部昨（9）日表示，10月我國對五大出口市場表現全面上揚，這也是過去八個月以來首現。其中受惠於資通與視聽產品出口亮眼，...

供應鏈重組 仍是進行式

美國總統大選結果揭曉，將由民主黨拜登入主白宮。財政部統計處長蔡美娜昨（9）日分析，即使是拜登上台，對中政策也許傾向溫和或...

蘋果聚光 10月出口創新高

財政部昨（9）日公布10月出口值322.3億美元，繼今年8月後，再次創下歷年單月新高，年增率11.2%，遠優於預期。官員...

台美高層經濟對話 有影

外傳經濟部政次陳正祺將於12月率團赴美參與台美高層經濟對話，經濟部昨（9）日未正面證實此事，惟知情官員間接證實，台美雙方...

熱門新聞

仁寶驚爆內部電腦系統中毒

蘋果發現和碩僱工違規行為 暫停與和碩的新業務

比勞保勞退破產更慘的事 專家：別讓退休金低於貧窮線

蘋果喊卡業務 和碩：全力滿足法令需求 既有業務不影響

雪上加霜! 投資這檔股票 讓兆豐金提列10億元評價損失

面板缺貨 破天荒暫停報價

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。