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分裂政府未必不利風險性資產？ 美股有三因素支撐

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北即時報導
美國總統當選人拜登已經開始為政權交替做準備。美聯社
美國總統當選人拜登已經開始為政權交替做準備。美聯社

美國總統大選，拜登的勝利和選舉不確定性結束，在拜登的電視轉播勝選談話中，他敦促「這是拯救美國的時候」，星展發表分裂政府對風險性資產意涵研究報告，認為在經過數月的選舉不確定性之後，金融市場將回歸基本面繼續前進，三個因素將在未來數月支撐美股。

星展表示，在這次選舉中，民主黨贏得了總統職位，而參議院的選舉結果尚未定論。由於共和黨仍然在參議院中占多數，未來數月的重點將放在拜登如何與參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）合作。

選舉期間，民主黨與共和黨彼此仇恨和爭執。因此，星展認為，不應幻想選舉結束後情況會好轉。政黨之間意識形態上的巨大分歧顯示，國會兩黨制的可能性很小，而且決策很可能會沿著政黨路線做決定。

分裂政府未必不利風險性資產。與一般的預期相反，美國歷史上分裂政府期間，風險性資產依然有良好的表現。根據研究，標準普爾500指數在美國政府分裂期間（1968年以來）平均報酬為66%；星展集團認為這次沒有什麼不同。

美國大選的不確定因素過後，三大因素將在未來數月支撐美股。

美國聯準會（FED）的持續支持：由於財政措施存在不確定性，FED將繼續維持寬鬆貨幣政策，藉以支持經濟復甦。

貿易緊張局勢趨緩：預期拜登將重塑外交關係，中美貿易戰緊張局勢可望緩解，這將有利風險性資產。

經濟與企業獲利動能反彈：最新數據顯示，總經和企業動能持續復甦。除非美國再次出現全面性的經濟封鎖，否則復甦可望持續。

美國聯準會 拜登

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