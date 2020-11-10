疫情帶動宅經濟 第3季電腦及資訊服務業營業額逼近千億

經濟部統計處今（10）日公布「109年第3季電腦及資訊服務業、專業技術服務業及租賃業營業額」調查，電腦及資訊服務業營業額逼近千億達996億元，年增5.1%。其中，電腦程式設計業742億元，歷年同季新高，年增4.5%。另，資訊服務業253億元，更創下歷年單季新高，年增6.7%。

經濟部統計處指出，第3季電腦程式設計業營業額創歷年同季新高，主因為電腦及伺服器軟硬體、通訊技術及網路資安等多元整合服務增加所致。而資訊服務業更創下歷年單季新高，主因則是受惠於疫情帶動宅經濟服務需求，致網路平台服務收入增加，加上雲端資料處理與備份系統服務等業績成長所致。

第3季專業技術服務業的營業額則為805億元，年減2.6%。其中，管理顧問業因工程及財務管理顧問業務增加，使得營業額年增1.6%；廣告業及市場研究業則因平面媒體、電視行銷及房地產等廣告收入減少，年減6.4%；專門設計業因電子產品設計需求增加，加上室內空間等設計接案量成長，年增1.6%；攝影業年減4.9%，主因室內、戶外海報影像輸出服務業績衰退，加以結婚對數減少影響婚紗攝影業績所致。