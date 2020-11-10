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新冠疫苗報捷 美債殖利率提升至八個月來新高

經濟日報 / 記者周克威／台北即時報導
美國製藥大廠輝瑞研發的新冠肺炎疫苗，效果高達九成。路透
美國製藥大廠輝瑞研發的新冠肺炎疫苗，效果高達九成。路透

輝瑞與BioNTech宣布，共同研發的疫苗試驗顯示可防止90%感染，並有望於月底申請緊急使用授權，消息增添投資人對於景氣前景改善的預期，美歐股市大漲之際，公債殖利率連袂走揚，終場10年期美債殖利率上漲10.5bps、至八個月新高0.9235%；10年期德債則上漲11.2bps至-0.509%。

國內大型法人機構表示，短線上，市場情緒樂觀，反映美國民主黨拜登上任後極端政策出台的可能性降低，以及疫苗進展的樂觀消息，引導公債殖利率全面上移趨陡，後續隨美國財政部加大融通力道，籌碼續增的方向不變，將令中長天期殖利率延續偏升的格局；不過，近期仍須留意選後的政治風險，以及各州政府加大管制措施的可能性，可能將令債市波動幅度加劇。

輝瑞預計於下周獲得試驗後兩個月的安全性數據，若結果評估無虞，疫苗將可於本月申請緊急授權，至於Moderna、牛津大學之疫苗同樣進入臨床三期，結果有望於未來幾周陸續出爐。

法人機構指出，短線上，疫苗的利多消息，以及拜登極端政策出台可能性下滑的預期，不僅支撐美債殖利率走勢，也可望將支撐美股延續升勢，但須留意後續兩黨對於新紓困案的談判料持續卡關，以及川普引發的政治風險、各州政府因應疫情的封鎖措施等，將是股市的潛在壓力來源。

疫苗 殖利率 拜登

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