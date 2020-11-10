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美股大漲 千億美元富豪俱樂部「破紀錄首見5大亨」

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選後市場信心回籠 投資人重新擁抱美國股票型ETF

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導
圖為美股示意圖。路透
圖為美股示意圖。路透

儘管全球新冠肺炎疫情加劇，惟市場樂觀看待美國選後兩黨分治，將降低政策大幅變動的不確定性，輔以聯準會維持政策利率水準不變，寬鬆環境和對刺激措施的期待，支撐市場風險偏好回升，帶動近週全球股市勁揚，依據彭博資訊統計，截至11月6日過去一週ETF基金淨流量顯示，整體股票型ETF資金近週淨流入179.1億美元，其中主要流入美國與全球股票型ETF，近週資金分別淨流入131.6億與31.5億美元，新興市場股票型ETF近週資金淨流入12.4億美元，日本及亞太市場股票型ETF近週資金分別淨流入8.0億、3.3億美元，而中國及歐洲股票型ETF近週資金均呈現淨流出，分別淨流出16.6億和2.4億美元。

富蘭克林證券投顧分析，11月3日美國選舉結果大致底定，儘管川普陣營揚言將持續採取法律行動，目前跡象顯示翻轉選舉結果的機會不大，年底前須關注疫情、十一月疫苗第三期臨床試驗進展及傳統消費旺季動能。

此外，拜登勝選、美國國會在兩黨分治的情境下，降低極端政策推出的可能，加上聯準會等全球央行維持低利寬鬆政策，有助維繫全球景氣及金融市場表現。建議投資人建構同時涵蓋「伊斯蘭債、美股、中國」的投資組合，掌握美國政治迎新局下的投資契機。

美國兩黨在參議院席次接近降低增稅、加強科技業監管以及推出重大醫療改革的可能性，對於科技及生技醫療產業為有利情境，料穩居美股多頭先鋒，建議採取逢震盪加碼及大額定期定額策略介入，而過去四年干擾新興市場走勢的一大變數為美中緊張關係與貿易關稅政策，但拜登較不傾向使用川普單邊、加徵關稅的貿易政策，美中貿易衝突降溫預期有利整體新興市場風險偏好回升，加上中國及新興亞洲在疫情控制及新經濟產業發展上較為領先，可列為加碼首選。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡‧麥可羅表示，看好美國生技藥廠技術領先的優勢，目前配置比重約八成，選股上挑選具有市場潛力和強大知識財產權的生技公司，預期在FDA審核態度友善的環境下，新藥創新將支持產業成長，尤其看好包括癌症免疫療法、基因療法及孤兒藥領域的投資機會，加上整體併購動能熱絡，生技股可望進一步受惠。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯表示，美國政府對科技業的限制，對半導體產業、設備供應商和相關供應鏈帶來壓力，同時市場對科技監管的討論也產生些許不確定性，但預期數位轉型的動力將持續推動產業成長，我們將持續留意美國、歐洲等地區對於大型科技公司、包括谷歌、亞馬遜、臉書和蘋果等的相關調查行動，及其可能帶來的潛在影響。

生技股 ETF

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