大選情勢逐漸明朗 風險債券動能轉強

美國總統選舉情勢逐漸明朗，市場情緒趨穩，風險債券走揚。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周包括投資級債、高收益債及新興市場債等皆迎來資金淨流入，其中投資級債與新興市場債流入金額較前一周較降低，高收益債則是由淨流出轉為淨流入5.2億美元，動能轉強。

安聯投信指出，美國總統開票過程曲折，雖期間雜音紛飛，但因市場對於民主黨領先情勢反應正面，並期待選後可能通過的財政支出，激勵多數債券走揚，其中風險債券明顯優於避險債券；此外，美國聯準會也於5日結束11月利率決策會議，宣布因經濟前景仍有部分不確定性存在，故暫不會調整當前利率，有望維持當前市場資金，並強調將持續購債政策，對市場情緒帶來正面效益。

安聯美國短年期高收益債券基金經理人謝佳伶表示，過去數月以來，包括美國總統大選與疫情等不確定性使得部分市場資金持續流向債券資產尋求避險，其中又以投資級債及政府公債為主，並使公債殖利率持續被壓低；截至11月初止，美國公債已來到約0.65-0.70%的水位，較去年同期的1.75%明顯為低，也顯示了市場此時仍有一定的避險需求。

謝佳伶指出，在債券市場中，風險性債券如傳統高收益債雖可提供較佳的年化報酬率，但波動幅度往往也較大；反之如公債、投資級債等避險債券則是在擁有較低波動度的同時，可提供的報酬率也較低。相較之下，過去在債券市場中較少受到注目的美國短年期高收益債，則因受惠於較短的存續期，可降低債券到期之前可能受到市場利率波動的風險影響，在布局時若可進一步鎖定評級較高的券種，更可望進一步控制潛在的違約風險。

從數據上來看，謝佳伶指出，自金融海嘯前市場高點起（2008年6月）至今年第三季之間，全球經歷了包括金融海嘯、10年最長牛市及新冠疫情等多空衝擊；而在此期間內，較短年期（0-5年）的美林美銀評級B-BB的美國高收益債指數平均年化報酬來到了6.16%，明顯高於同期間美林全球公債（2.85%）與投資級債(4.43%)指數表現，且跟漲了全高收指數逾八成的幅度；與此同時，美短高指數的年化波動度(7.06%)卻僅有全高收於同一期間內的六成，甚至略低於投資級債指數(7.07%)，為市場上同時擁有高收益債報酬潛力，以及接近保守債波動度的少見優質資產。

展望後市，謝佳伶表示，疫情與美國總統大選是近期影響市場的兩大變數。雖在情勢逐漸明朗下，選舉風險有望降低，由於近期全球多處疫情明顯升溫，相關雜音可能隨時對市場帶來衝擊。在疫情與政治變數下，謝佳伶表示，目前在投資上相對看好基本面穩健與政策彈性寬鬆的美國，並可聚焦於低景氣循環產業（如支援服務、商用租賃等）的優質美國短年期高收益債，降低利率震盪帶來的影響同時，也受惠於其能提供的較佳收益。