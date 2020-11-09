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將進入枯水期 行政院：落實抗旱積極作法

經濟日報 / 記者鄭鴻達／即時報導

行政院副院長沈榮津今（9）日主持「中央災害防救委員會第39次會議」，在聽取經濟部「旱災因應處置及重要民生物資整備」報告後，沈榮津表示今年氣候變遷降雨偏少，即將進入枯水期，對於經濟部及相關部會能及時應變，增加抗旱緊急水源積極作法表示肯定，勉勵各部會落實執行。

行政院表示，沈榮津在會中，也指示農委會及經濟部，就明年農糧生產，尤其目前各地區農民最關切的明年第一期稻作供灌問題，以及未來春節可能受影響的重要民生物資供應等，皆應預先規劃。

對於衛福部報告「護理之家機構公共安全防護及改善」，沈榮津表示，護理之家等長期照護機構的住民，應是重點保護對象，要做好公共安全防護，行政院已核定本案公共安全設施設備補助計畫，請加速落實。

沈榮津說，在執行過程中，地方政府所面臨的消防設備認可及室內裝修等問題，請內政部以簡政、便民原則協助解決，並採隨到隨審，提高執行效率。未來各縣市護理之家安全設備的設置資訊，應透明公開，提供民眾選擇參考。

關於內政部報告「公共設施管線圖資建置管理與展望」，沈榮津指出，管線圖資非常重要，以高雄氣爆事件為例，氣爆發生時他即進駐高雄，高雄市地底下的工業管線及國營公共管線較其他縣市更為複雜，內政部以高雄市管線圖資建立探測模式為示範，相當值得肯定。

沈榮津指示內政部積極執行「邁向3D智慧國土-內政地理資訊3D化推動計畫（110-114年）」，導引公共設施管線管理系統成為國家永續發展的基石。

行政院表示，今日中央災害防救委員會議並審查通過內政部「震災（含土壤液化）災害防救業務計畫修正草案」、交通部「陸上交通事故災害防救業務計畫修正草案」、農委會「森林火災災害防救業務計畫修正草案」、衛福部「生物病原災害防救業務計畫修正草案」及原能會「輻射災害防救業務計畫修正草案」等5項災防計畫修正草案，將提報中央災害防救會報核定後實施。

沈榮津 內政部 護理

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