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歐美宅經濟發威 明曜連續三個月創單月營收新高

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導

健身器材大廠明躍國際（4151）受惠歐美消費旺季搭上宅經濟發威，今（9）自結10月合併營收2.95億元、年增104.2%，連續三個月創歷史單月營收新高；累計前十月合併營收15.85億元、年增63.2%。

明躍表示，全球居家健身風潮興起，旗下三大業務同步成長，第4季為傳統旺季，營收續創新高可期。明躍以生產高階家用健身器材為主，業務分為三大項：OEM、ODM、OBM，OEM主要客戶為全球最大家用健身器材品牌Icon，ODM客戶則為全球第二大運動用品連鎖集團迪卡儂（Decathlon），OBM為生產STRENGTH MASTER、LifeSpan、IHP等自有品牌產品。

明躍指出，健身器材結合科技、數位、互動、虛擬實境，使得家用健身器材也具備教練和社交功能，取代健身房需求，這樣的趨勢在後疫情時代將持續下去，家用健身器材的成長態勢明確。明躍去年獲美國Icon青睞，成為Icon分散美中貿易戰風險之下的重要代工廠，公司代工Icon的最高階產品，在產線的學習曲線成熟後，今年出貨大增，成為公司營收大幅成長的主要原因。

Icon為全球最大家用健身器材廠，明躍去年開始為Icon代工競速飛輪健身車，今年再增加電動跑步機訂單，隨著Icon產品熱賣，明躍的訂單出貨量也快速成長，帶動營收上揚。受惠於疫情帶動家用健身器材需求大增，明躍三大業務皆有成長，Icon代工訂單增加之外，自有品牌LifeSpan在美國銷售也持續上升。

LifeSpan主打家用與輕商用市場，除了自有通路，也在專業通路與線上零售通路等多元化通路銷售，此外並成功跨足到辦公室健康空間產業。LifeSpan辦公室健走機系列產品，可用於任何辦公環境，解決工作久坐的健康威脅，獲得歐美重要企業與學校機構採用，預期辦公健身市場具有相當高的成長潛力。

明躍表示，目前公司因應年底歐美消費旺季，生產線全能生產，再加上加班趕工，迎接旺季需求。在產能全滿之下，公司也進行擴產，營收可望再創新高。

健身 營收

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