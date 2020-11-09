南六今年前三季獲利10.28億元 賺超過一個股本

南六（6504）公告今年前3季合併獲利10.28億元，較去年3.68億元，成長179.15%，稅後淨利率增加7.28個百分點，每股稅後純益（EPS）14.16元。今年前三季口罩銷售占比近10%，由於新冠疫情嚴峻，南六持續加入口罩新產能，目前已有40條口罩產線，4條熔噴布產線，每台日產能為10萬片，總日產能在350萬400萬片，未來希望能增加到51台。法人認為，南六第4季單月營收可望挑戰10億元。

南六表示，今年前三季產品銷售比重熱風熱壓布、濕巾、保養品和口罩、水真不知布&PPE布，甚至是一次性使用手術布料銷售皆有增加，今年更新增口罩銷售占比近10%。因新冠疫情嚴峻，南六持續加入口罩新產能，8月開始營收逐月增加，即使近月政府全面徵用口罩，但總產量也持續增加，除台灣內銷市場外，外銷市場則有東南亞、日本和美國等地。南六表示，口罩訂單能見度已看到明年，其他的防疫產品包括隔離衣、防疫濕紙巾等需求暢旺，訂單滿手。

南六目前已有40條口罩產線，4條熔噴布產線，每台日產能為10萬片，總日產能在350萬400萬片，未來希望能增加到51台。在口罩、防護衣等防疫產品的營運貢獻下，南六上半年毛利率已達25％，已比去年同期提升7.53個百分點、營業淨利率18.56％，比去年同期增加近10個百分點，上半年稅後淨利5.5億元，年增166.28％；下半年在口罩產能增加，及熔噴布產線加入後，法人預估，南六第4季獲利能力還會提升。