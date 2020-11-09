遊艇商東哥關美國佛州廠 Q3EPS虧3.27元

遊艇製造商東哥（8478）今（9）日公布第三季財報，因關閉美國佛州廠（MIBW）生產線，一次性提列損失，單季虧損2.96億元，每股稅後純損3.27元。該公司指出，MIBW雖關廠，但高雄小港廠已完成改建，今年底將投產，可增添新一波獲利成長動能。

東哥表示，MIBW主要負責生產70呎以下的遊艇，每艘單價介於4,000萬至2億元區間，由於銷售船主多為中小企業主，並非該公司熟悉的超級富豪客群。

加上美國工資及固定費用居高不下，使得佛州廠生產成本掌控不易，未能發揮生產效益，近2年每年虧損金額都超過2億元以上。

因此，董事會決議關閉MIBW生產線止血，並於第三季提列減損等一次性損失約3.9億元，以致單季虧損2.96億元，每股稅後純損3.27元；累計今年前三季稅後純損0.7億元，每股稅後純損0.77元，東哥今日上漲0.3元，收在63.4元。

MIBW未來將進行業務重組、轉型為貿易公司，負責協助集團遊艇零件採購等相關業務。

東哥進一步指出，佛州廠停止生產對整體產能短期雖略有影響，但高雄小港廠已完成改建工程，今年底可投產，預計在未來三、四年內逐步開出，最終可挹注20億以上營收。新產能有助於提升產線配置彈性，帶動下一波獲利成長動能。

另該公司因新冠肺炎疫情造成民眾恐懼群聚，刺激私人遊艇需求，前10月營收累計約31.9億元、年成長37.4%，而且年底為美國傳統遊艇銷售旺季，依據其在手訂單交期預估今年營收可望有兩位數成長。