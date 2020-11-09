旺宏電子董事劉炯朗先生辭世 旺宏全力協助家屬處理
旺宏電子（2337）暨財團法人旺宏教育基金會董事劉炯朗先生不幸於近日辭世。對此噩耗，旺宏表示不勝悲痛與不捨，並對劉董事之家屬表達深切的哀悼之意。有關後續治喪事宜，旺宏也將全力協助家屬處理。
劉炯朗先生擔任旺宏電子及旺宏教育基金會董事，對旺宏與國家貢獻良多，他長期從事電腦科學技術研究及教育工作，是台灣科技業與人才培育的重要推手。對於劉董事的辭世，旺宏相當惋惜，也非常感念他對於台灣科技產業及學術界的卓越貢獻。
劉炯朗先生曾任清華大學校長，為中央研究院院士，美國電機電子工程師學會會士（IEEE Fellow）、美國計算機協會（ACM）會士，曾獲得歐洲電子設計及自動化協會EDAA成就獎、ACM/SIGDA先驅成就獎、中國計算機學會海外傑出貢獻獎、IEEE基爾霍夫（Gustav Robert Kirchhoff ）獎、CEDA卡夫曼獎（Phil Kaufman Award）、IEEE教育獎章（Education Medal）、IEEE Computer Society 教育獎章（Taylor L. Booth Education Award）、ACM 教育獎章（Karl V. Karlstrom Outstanding Educator Award）等多項榮耀。
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