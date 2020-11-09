萬海第3季EPS0.81 元 Q4獲利樂觀
萬海（2615）公布自結獲利，第3季獲利較第2季小幅成長，稅後純益為17.96億元，每股稅後純益為0.81元；累計前三季稅後盈餘為35.54億元，每股稅後盈餘為1.6元。由於近洋線是近日才開始漲，所以萬海的獲利急速幅跳升時間會落在第4季。
近洋線的萬海今天以漲停收盤，是全球排名第12大貨櫃航商，是國內最大的近洋航線霸主，近期遠洋線的遠東-美西線也表現很好，擁有95艘船，萬海美國航線加強布局成為推動營收成長新動能。
近洋線的運量、運價都算是相對穩定，所以萬海2020年上半年受惠於因燃油成本大幅下降、毛利率走高至12.62%，上半年稅後淨利17.58億元，每股稅後純益0.79元，近洋線的市況轉熱絡，前3季每股稅後純益達1.6元，第4季的獲利則會更好。
萬海也分析，第2季跟第3季獲利接近，主要是營收表現也很接近，再加上第2季漲幅較大是遠洋跟中遠洋運價，萬海遠洋線僅占7%，主要還是以近洋線主，第4季近洋線的運價陸續反彈，萬海亞洲區間占6、7成，再加上旺季效應，所以運價上漲效益第4季會最明顯。
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