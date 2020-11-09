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台美「經濟商業對話」拚年底前登場 經濟部四字回應

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

外傳經濟部次長陳正祺12月中將率團赴美召開「經濟商業對話」，經濟部官員今（9）日表示，台美雙方針對經濟商業對話的磋商一直延續且進行中，對於年底前台美召開經濟商業對話，經濟部抱持「審慎樂觀」的態度。

美國總統大選已塵埃落定，由民主黨候選人拜登勝出，各界關注這是否會牽動由現任美國總統川普政府宣示召開的台美經濟商業對話進度？經濟部今（9）日重申，積極洽商中，有具體進度會對外說明。

美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）9月來台針對經濟商業對話進行初步溝通，台美雙方就經濟繁榮網路、5G乾淨網路、產業供應鏈重組、印太戰略、新南向政策、新能源、投資審查、婦女經濟賦權等議題交換意見。

針對媒體報導，經濟部將由次長陳正祺於12月中率團赴美國召開對話，且因為考量疫情及進行年度總預算審查等，經濟部長王美花、經貿談判辦公室總談判代表鄧振中、外交部長吳釗燮等人會在台灣以視訊方式參與。對此，經濟部則表示，這是「媒體報導」。

經濟部 新南向政策

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