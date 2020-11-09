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影／車輛中心30周年慶 蘇貞昌試乘自駕小巴上演小驚魂

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
行政院長蘇貞昌（左1）除試乘由車輛中心與廠商共同研發的自駕電動小巴WinBus，途中安排假人通過馬路，突然一陣搖晃，原以為是撞上了，嚇了一跳，經中心人員報告假人已通過，造成一場虛驚。記者劉明岩／攝影
行政院長蘇貞昌（左1）除試乘由車輛中心與廠商共同研發的自駕電動小巴WinBus，途中安排假人通過馬路，突然一陣搖晃，原以為是撞上了，嚇了一跳，經中心人員報告假人已通過，造成一場虛驚。記者劉明岩／攝影

經濟部財團法人車輛研究測試中心（ARTC）今天歡慶成立30周年，行政院長蘇貞昌除試乘由車輛中心與廠商共同研發的自駕電動小巴WinBus外，還參觀中心的碰撞實驗室、試車場，他期許車輛中心協助我國資通訊產業與車輛產業合作，建立台灣在全球車輛產業的關鍵供應鏈地位，並發揮我國在全球的經濟影響力。

車輛中心在1990 年由經濟部推動成立，為專責協助我國車輛產業升級轉型的單位，行政院長蘇貞昌、經濟部長王美花以及彰化縣副縣長洪榮章等人，今天由車輛中心董事長黃隆州陪同，參加車輛中心30年慶，並一起切蛋糕，為車輛中心慶生。

蘇貞昌致詞說，車輛中心的員工平均年齡為39歲，卻已經有貢獻，他要特別感謝車輛中心董事長黃隆州，在擔任車輛中心總經理時，將這塊不毛之地建設起來，平地蓋出了一個可以跟世界平起平坐的車輛中心，過去一輛車要進行測試需要仰賴國外，現在有了世界級的車輛中心，可以就地測試，省時省金錢，他要鞠躬感謝大家的付出。

蘇貞昌指出，在新的時代，台灣要超前部署，過去台灣的汽車產業在引擎上也許在後面追，但進入了電子時代，台灣要超前部署，期許車輛中心擴大研發深度開發出更多的專利與前瞻性商品，扮演扶植台灣車輛產業前行的關鍵角色，協助我國資通訊產業與車輛產業合作，建立台灣在全球車輛產業的關鍵供應鏈地位，並發揮我國在全球的經濟影響力。

經濟部長王美花說，台灣原本就在世界汽車零件市場占有一席之地，在電動車時代，台灣有很大的機會，而且台灣是電動車廠商特斯拉的合作夥伴，世界各國在研發電動車時，也會找台灣的廠商加入，車輛中心剛好遇上最重要的時刻，怎麼樣在新時代中去發展新的產業，車輛中心就顯得很重要，也是描繪台灣電動車圖像的重要關鍵。

蘇貞昌等人還試乘車輛中心與台灣廠商共同設計開發的自駕電動小巴WinBus，中心還在試乘途中，安排假人過馬路，自駕車發出喇叭聲，立即煞車，車子還晃了一下，蘇貞昌等人還以為撞上了，經中心人員說明假人已通過，其實沒撞上，虛驚一場。

蘇貞昌隨後聽取碰撞測試簡報，並參觀測試實車，另與測試假人家族合影，再搭車前往中心場區置高點斜坡平台，觀看試車場12條測試道，以及安裝「電子車身穩定系統」（Electronic Stability Control, ESC）的試車實況。

行政院長蘇貞昌除試乘由車輛中心與廠商共同研發的自駕電動小巴WinBus，途中安排假人通過馬路，自駕車鳴喇叭還自動煞車。記者劉明岩／攝影
行政院長蘇貞昌除試乘由車輛中心與廠商共同研發的自駕電動小巴WinBus，途中安排假人通過馬路，自駕車鳴喇叭還自動煞車。記者劉明岩／攝影
行政院長蘇貞昌到車輛中心聽取碰撞測試簡報，還參觀測試實車，並與測試假人家族合影。記者劉明岩／攝影
行政院長蘇貞昌到車輛中心聽取碰撞測試簡報，還參觀測試實車，並與測試假人家族合影。記者劉明岩／攝影
行政院長蘇貞昌（左2）到車輛中心聽取碰撞測試簡報，還參觀測試實車，並與測試假人家族合影。記者劉明岩／攝影
行政院長蘇貞昌（左2）到車輛中心聽取碰撞測試簡報，還參觀測試實車，並與測試假人家族合影。記者劉明岩／攝影
經濟部財團法人車輛研究測試中心（ARTC）今天歡慶成立30周年，行政院長蘇貞昌（右2）與經濟部長王美花（右1）等人一起切蛋糕，為車輛中心慶生。記者劉明岩／攝影
經濟部財團法人車輛研究測試中心（ARTC）今天歡慶成立30周年，行政院長蘇貞昌（右2）與經濟部長王美花（右1）等人一起切蛋糕，為車輛中心慶生。記者劉明岩／攝影
行政院長蘇貞昌除試乘由車輛中心與廠商共同研發的自駕電動小巴WinBus，途中安排假人通過馬路，自駕車鳴喇叭還自動煞車。記者劉明岩／攝影
行政院長蘇貞昌除試乘由車輛中心與廠商共同研發的自駕電動小巴WinBus，途中安排假人通過馬路，自駕車鳴喇叭還自動煞車。記者劉明岩／攝影
行政院長蘇貞昌除試乘由車輛中心與廠商共同研發的自駕電動小巴WinBus。
行政院長蘇貞昌除試乘由車輛中心與廠商共同研發的自駕電動小巴WinBus。

蘇貞昌 經濟部 電動車

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