航運需求增 長榮及陽明爆量再攻高

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

長榮（2603）與陽明（2609）今日成交量居大盤前三名，股價也在向上創波段新高，分析師表示，主要因為具有高殖利率且低本益比的條件，吸引買盤積極投入。

宏遠投顧副總陳國清說，因中美貿易戰減緩，全球經濟成長會增加，貨物暢其流，對貨櫃航運需求量會增加，貨櫃航運業是大利多；目前貨櫃航運業今明兩年的本益比及股價基期都偏低太多，今年賺大錢之後又有高配息的高殖利率保護，貨櫃航運股將因獲利大成長，具高殖利率、本益比太低，將可能走主升段的大多頭格局行情。

陳國清表示，因第4季全球整體運價不是維持高檔，不然就是還再漲，對貨櫃航運公司業績及獲利將會有往上修正的空間，因而對貨櫃航運公司今明兩年的獲利也可能還有繼續往上修正的空間，將對貨櫃航運公司股價正面。

對應近期全球第三大貨櫃航運公司中遠海控 (1919. HK)，上周公布獲利大幅成長且超出市場預期，上周股價大漲超過二成以上且股價大創3個月 、1年期、3年期新高；相對於本益比偏低及近期漲勢較少的的台灣貨櫃航運業者，因擔心美國總統大選使得漲幅不到中遠海控的一半幅度，台灣相關貨櫃航運公司預期在季報及第4季業績及獲利大幅優於市場預期，且在三大法人持股偏低，近期才開始買超之下，不僅股價應該會有落後補漲的機會，甚至也可能會有大幅上漲的空間。

高殖利率 本益比

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