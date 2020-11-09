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無薪假人數降至1.16萬人 7月高峰以來新低

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導
勞動部今（9）日公布新一期無薪假統計，實施家數455家，實施人數1萬1,696人，較上一期大減230家、1,607人。 本報資料照片
勞動部今（9）日公布新一期無薪假統計，實施家數455家，實施人數1萬1,696人，較上一期大減230家、1,607人。 本報資料照片

勞動部今（9）日公布新一期無薪假統計，實施家數455家，實施人數1萬1,696人，較上一期大減230家、1,607人。勞動條件及就業平等司副司長黃維琛表示：「這是7月高峰以來，實施人數最低的一期。」各行各業普遍都緩和。

但後續勞動部仍不敢鬆懈，不敢說企業紓困等可以解除。黃維琛說，不少國家的新冠肺炎疫情有再起之勢，這一波封城沒有像第2季封得那麼嚴，經濟活動還能稍正常進行，但台灣畢竟是外銷導向的國家，疫情惡化對外銷可能會有影響。這一期的無薪假人數有三分之二是落在製造業

各國這一波對境內封城管制雖然沒那麼嚴，但是對於境管仍然相當徹底，一直都沒有解封跡象。黃維琛說，很多飛機都已封存在沙漠裹。而境管導致無薪假實施的威力還在，包括住宿餐飲、旅行社都受影響。

受境管影響者，黃維琛指出，有些是落在製造業，例如做飛機零件的，其無薪假統計納入金屬機電工業中。

雖然無薪假實施人數已大幅減少，但受境管影響的企業仍然經營艱困。而黃維琛指出，受境管影響的產業鏈不僅在交通，有些也在製造業，亦即各行各業可能都還有因疫情而重創的企業需要政府協助。

這一期無薪假人數中，製造業仍居大頭，占了三分之二，有7,852人。服務業中以批發零售實施人數最多，但也降到1,637人。

無薪假 製造業 疫情

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製造業無薪假 緩和

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