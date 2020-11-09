經濟部11日盤點全台水情 評估明年一期稻作是否休耕

經濟部水利署副署長王藝峰今（9）日表示，11月11日將再召開「旱災中央災害應變中心」工作會報，盤點全台用水狀況。目前評估，南部地區二期稻作仍可正常供灌的機率非常高，至於明年一期稻作是否休耕，當天會議也會做審慎評估，以利讓農民對農業資材等預作準備，讓農民知道明年怎麼因應。

王藝峰指出，過去一期稻作休耕發生在局部地區的情形不少，一期稻作上一次休耕是民國107年苗栗明德水庫灌區，當時發出的補償經費為6,931萬元。此外，近年因為一期稻作休耕，發出補償經費較多的還有104年的25.7億元，當時停灌區域包括：桃園灌區、新竹灌區、苗栗中港灌區、苗栗明德灌區、台中灌區、嘉南灌區，總停灌面積達4.37公頃。

王藝峰進一步指出，過去停灌幾乎均為一期稻作，且多是集中在桃竹苗地區，主因是石門水庫一年必需運用4次，供水區人口、產業用水量大，只要降雨稍有不足，就必須透過停灌解決缺水危機。

但今年因颱風不來造成缺水，水情嚴峻，經濟部10月宣布桃竹苗二期稻作休耕，可說是非常罕見。

不過，王藝峰強調，目前民生、產業用水仍相當穩定，關於農業用水，以及接下來的一期稻作，水利署也會針對明年1~5月的水情進行超前部署。

同時，水利署人工増雨作業小組也掌握難得降雨機會，今日上午於曾文水庫、甲仙堰進行人工增雨，期待能再次催化降雨雲系，向老天多要些水。

水利署表示，在東北季風型態下，中南部其實很少受到系統性降雨雲系的影響。人工增雨服務團每日守視降雨環境，繼7日中午於曾文、仁義潭、明德、寶二、石門水庫進行增雨作業後，今日熱帶雲系自南海向台灣附近伸展，中南部降雨機會增加，降雨區有機會涵蓋曾文集水區上游一帶，因此今上午接續再次把握難得的降雨機會在曾文水庫、甲仙堰燃燒增雨焰劑，盼為水庫挹注更多水量。