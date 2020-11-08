瑞基美國子公司 獲英國代理商新冠病毒檢測產品訂單

瑞基海洋生技（4171）昨（8）日公告，美國子公司GeneReach接獲英國代理商 Horiba UK公司的新冠病毒檢測產品訂單，訂單總金額117.8萬美元（約新台幣3,401萬元）。

瑞基是一家專注於應用分子生物專的廠商，其獨創的iiPCR技術，跨領域整合台灣優勢科技，開發微型化、簡易化、平民化的現場核酸檢測平台，產品通過世界權威單位認證，熱銷全世界30多國，目前在台灣、美國及中國大陸都有關係企業。公司的主力產品，包括檢驗試劑77.13%、檢測機15.02%、其他產品7.86% 。

瑞基表示，美國子公司GeneReach接獲英國代理商Horiba公司訂單，訂單內容包括POCKIT Central瑞基自動化核酸分析儀50套，以及POCKIT Central新冠病毒檢測試劑套組1,600組。該筆訂單金額總計約117.8萬美元，預期將對歐洲市場的拓展帶來正面助益。

瑞基今年受惠新冠肺炎檢測市場商機，在美中台三地積極布局新市場，今年前十月營收6.29億元，較去年同期大增124.1%；上半年每股純益2.41元，已超越去年整年度2元的獲利水準。