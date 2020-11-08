拜登入主白宮 台灣太陽能廠樂觀後市

美國總統大選落幕，由民主黨參選人拜登勝出，由於拜登支持綠色能源產業，市場預期有助於太陽能市場蓬勃發展，對國內太陽能業者茂迪、聯合再生、元晶等將有正面幫助。

茂迪總經理葉正賢8日認為，拜登當選後，對太陽能產業發展絕對有正面幫助，而且綠色能源已經是全球趨勢，預估電廠的市場需求有望擴大，這也將是台廠的機會。

葉正賢指出，從需求端而言，拜登當選確實是產業利多，但若從製造端而言，台灣、中國大陸都面臨反傾銷稅的壓力，因此價格競爭仍會存在，所以也不能高興太早。

聯合再生董事長洪傳獻則指出，無論是拜登或者川普當總統，綠色能源都是全球共識，但唯一不同的是，川普主張製造業回美國，而拜登是否會採用過去的全球化模式，將是未來關注重點。

洪傳獻說明，若太陽能產業的供應方式是過去的全球化模式，那各家業者自然都有機會可以搶進市場，但若採取保護主義，也就是讓使用美國製造，那對太陽能業者就是一種壓力，尤其是有反傾銷稅的地區，搶到更多商機的難度依舊相當高。

此外，雖然拜登強打綠色能源產業，推廣太陽能產業，但是參議院仍是共和黨把持，未來相關能源政策能否導向對太陽能產業有利的方向，仍是未知數。對此，葉正賢認為，即使共和黨是參議院多數，但綠色潔淨能源的趨勢也改變不了，因此對未來產業發展持正面樂觀態度。

國內太陽能族群近期因拜登勝券在握，不少個股相繼飆漲。法人指出，太陽能族群在第3季因需求不錯，普遍營運表現亮眼，加上拜登成功當選，未來前景看好，產業頗有鹹魚翻生的姿態，預料明年市場商機有望進一步擴大，挹注國內上下游供應鏈業績表現。