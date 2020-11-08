總統府：將另再以妥適方式 向美大選勝選者表達祝賀

美國總統大選結果，由民主黨籍的拜登勝出，蔡總統今（8）日也透過推特回文，向拜登及其搭擋賀錦麗致賀。總統府發言人張惇涵今晚回應，府方將另再以妥適的方式，向勝選者表達祝賀。

蔡總統今日上午8時07分（美國東部標準時間7日19時07分），於推特上「回推」拜登在今年1月12日在我總統大選結果出爐後，所致賀蔡總統連任的推文。拜登當時提及，美國應和台灣等理念相近的民主政體強化關係。

蔡總統表示「輪到我」恭喜拜登與其搭擋賀錦麗，成為美國總統、副總統當選人。蔡總統接著表示，台美關係所奠基的共同價值，是前所未見的強健，她期待在雙方共同努力下，繼續增進台美雙方友誼，並為國際社會帶來貢獻。

張惇涵表示，除了今日上午蔡總統透過推特表達祝賀之意外，總統府將另再以妥適的方式，向勝選者表達祝賀，並於適當時間、以適當方式，表達總統與政府對於國際相關情勢之看法。