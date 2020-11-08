拜登出線 法人這樣分析經濟與產業前景

代表民主黨參選美國總統的拜登取得過半選舉人票，群益投信分析，拜登支持綠色能源，可能會加大美國境內綠能的投資，對新能源產業是一大利多。此外，他可能取消部分商品關稅，對受到關稅影響大的消費品有利。不過，拜登預計取消川普所執行的企業減稅，另外也計畫分拆大型科技公司的政策，有可能為股市帶來壓力，相關議題進展仍需觀察。

從拜登在競選時提出的政見來看，富邦證券指出，可分為經濟振興、稅收、能源、美中貿易四大面向。就經濟振興方面，拜登在經濟振興方案上，則以提升藍領及中產階級的基本薪資至15美元為主要經濟振興方案，並投入7000億美元用於美貨採購及研發投資、4000億美元進行現代化基礎建設，支持美國就業。

稅收政策上，拜登則將提高個人與企業所得稅率上限，並針對大型跨國企業及富豪課徵高額稅率；在能源政策上，拜登將於當選後推行潔淨能源計畫，四年內將投資兩兆美元，對抗氣候變遷，2035年前達到電子產業無碳汙染，推動潔淨能源汽車產業，2050年前達成100%綠能經濟，並重返「巴黎氣候協定」。

中美貿易戰方面，拜登當選，對中國態度將趨向溫和，預料不會對中國大徵關稅打貿易戰，較為傾向與中國接觸，站在重振美國競爭力，以創新和基建強勢的位置與中國打交道，重振美國在國際舞台的參與度。

台新投顧表示，整體而言，拜登勝選後，美國對中轉向多邊談判、聯合盟國施壓，關稅威脅降低，可適度加大替代能源、亞太股市尤其是中國市場布局。台股方面，旺季效應持續顯現，料將吸引低接買盤進場，指數可望走出盤局，建議可擇優題材布局，包括政策受惠的風力發電、太陽能電廠、5G蘋概股、低軌道衛星、美國選舉結果受惠的中概題材股如中國車市概念股等。