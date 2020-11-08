蘇貞昌：誠摯祝福拜登總統 對台美關係進展更加盡力
美國主流媒體報導，美國總統大選由拜登當選。行政院長蘇貞昌今（8）日受訪表示，他們非常誠摯地向剛當選的拜登總統和賀錦麗女士表示誠摯的祝福，也祝福美國人民又一次完成一個民主的進程。他強調，蔡總統和拜登總統，一定會對台美關係的進展更加盡力。
蘇揆今日參訪2020第九屆梅樹月活動時，受訪表示台灣在蔡總統領導下，有非常好的台美關係，今年初蔡總統當選連任的時候，拜登先生也特別（在推特）致電祝賀蔡總統的連任；蔡總統也已經（在推特）致電祝福拜登當選，台美關係相信在兩國總統的領導下，一定會越來越好。
蘇揆說，過去這些年，在蔡總統領導下，美國政府、國會不分黨派，和台灣的關係大有進展，無論是通過友臺法案，或是軍售、貿易額都大大地增加。他舉例，像2019年台美貿易額達到2兆4,300多億，而美國在臺灣的投資也高達7,000多億。
蘇揆強調，台美雙方有共同的民主價值、堅持，對區域也堅持要和平穩定，兩國之間有這麼深的長年友誼，又有這麼大的經貿、各方面的關係，相信未來美國在拜登總統的領導下，一定會更佳的重視臺美關係。
蘇揆說，蔡總統和拜登總統，一定會對台美關係的進展更加盡力，希望台美關係有大的躍進，對兩國、對兩國的人民都是大大的、最好的開展。
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