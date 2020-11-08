台美高階經濟對話 蘇貞昌：台美有共同價值
對於台美高階經濟對話籌備進度，行政院長蘇貞昌今（8）日表示，台美關係在過去一段時間有非常大的進展，台美兩國貿易有非常大的利害關係，以及大家一起的共同價值，所以應該會再往這方面做更大進展的努力。
蘇揆參訪第九屆梅樹月活動時受訪表示，台美關係在蔡總統領導下，有非常大的進展，且因為台灣防疫成功，以及紓困振興有效，是全世界極少數，現在人民能夠正常生活、互動往來，又是全世界極少數經濟正成長的國家，更是亞洲四小龍第一名。
蘇揆表示，台美關係在過去一段時間也有非常大的進展，例如美國衛生部長艾薩（Alex Azar）訪台、美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）也到台灣，而美國也在各種場合為台灣發聲，未來兩國之間的各方面一定會再努力往前進展。
蘇揆說，至於貿易的關係，因為兩國貿易有非常大的利害、大家一起的共同價值，所以應該會再往這方面做更大進展的努力。
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