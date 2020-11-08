美大選落幕 工商界：政府應緩和與大陸關係

美國民主黨總統候選人拜登贏得大選，將成為白宮新主人，工商界則認為，美台關係不會生變，但美中的緊張關係應會趨緩，但建議政府除了維持與美國的友好關係外，也要緩和與大陸的緊繃情勢，未來若希望與美國洽簽BTA，更要及早做好盤點準備。

工總秘書長蔡練生表示，不論在政治或經濟層面，美國都是台灣最重要的友邦，不論川普或是拜登當選，美台關係不會有太大變化，但美中關係可能會變，雖然美國反中的態度是確立的，但拜登將採取的手段措施會比較緩和。

蔡練生指出，過去美中貿易戰打的激烈，美國對大陸採取了很多如關稅制裁、貿易限制等措施，就造成了一些轉單效果，而今年新冠肺炎疫情爆發，初期大陸作為世界工廠，封城鎖國一段時間讓原物料供應受到衝擊，導致不少企業必須停工待料，也讓業者開始考慮轉移生產基地封散風險，才帶動了產業鏈重組的議題。

雖然目前疫情因素還是「進行式」，但蔡練生認為，拜登上台之後，很多對大陸的貿易限制會稍微放緩，包括對於華為等陸企的態度，也會做出適度的調整。

蔡練生認為，未來產業鏈轉移、重組的狀況還是存在，但企業仍會觀望，主要因為大陸還是全世界最大的生產基地，相對於東南亞其他國家來說，優勢還是很明顯，雖然美中在打貿易戰，川普不斷強調美國優先，但實際上美國人對大陸的投資還是增加。

這情況同樣也反應在台商身上，根據工總之前的調查，絕大多數的台商對於是否撤出大陸，都還在觀望，如果有工廠移轉，也都還是分散風險的考量。

蔡練生說，雖然大陸投資環境改變，勞動成本、土地取得成本上升，對於環保的要求也高，不只台商，也有陸企在找尋新的生產基地，但大陸的內部政策仍強調持續擴大內需市場，這對商人來說，還是很大的誘因。

蔡練生認為，美國仍是國際龍頭，維持台美友好關係是必要的，但對大陸的緊張關係也要緩和。他也說，前一陣子兩岸關係緊張，不可否認的，與川普不斷刺激大陸的態度也有點關連，但相信拜登的手段會不同。

蔡練生表示，美國大選結束後，大陸也會重新思考如何與美國相處，預估會用比較務實的態度去改善雙方關係，畢竟相對於川普的單邊主義，拜登更傾向於多邊主義。

蔡練生更說，台灣積極想要與美國洽簽BTA，但這是一條漫長的路，雖然台灣開放萊豬進口，但美國仍未鬆口願與台灣談這個議題。但他強調，不管台美要不要談BTA，台灣都要事先做好準備，不能像萊豬一樣說開放就開放，BTA面臨的挑戰更大，美國對市場開放的要求更高，這不像萊豬一樣可以不吃就好，政府要世間做好對企業與市場衝擊的盤點與準備，不能等到要談了才開始動作。