拜登當選對工具機產業如何 許文憲：關鍵仍在疫情

拜登當選美國總統對工具機產業如何？台灣區工具機暨零組件公會理事長許文憲認為，對美中關係影響不大；工具機景氣要好轉，關鍵仍在疫情是否能夠控制。

另則是，在汽車和3C產業的產能都憋很久之下，的確已有訂單浮現，並以「專案」方式詢價，但在目前新台幣升值，不利出口下，業者對於接單也是怕怕的，憂心接了單恐怕還會賠錢。

但是，匯率也不是政府說怎樣就能怎樣，工具機業只希望政府至少能跟緊亞洲的競爭國家，讓業者還能與韓國、日本等廠商競爭。

許文憲說，拜登擔任過副總統，對國際事務並不陌生，預料手腕會比川普柔和一些，處理美中關係時也會聯合歐洲、澳洲一起，且做事比較照規矩來。但是，一切仍會以美國利益為優先。因此，他不認為拜登的當選能立即改善美中關係。

他認為，以目前歐洲疫情嚴竣，仍有國家封城，以及美國疫情同樣嚴重下，工具機業的景氣短時間好不起來，仍處於谷底，未來要能好轉仍得視是否已有疫苗以及疫情是否得以控制，目前估計要到明年第二季再說了。