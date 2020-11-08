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政府30億採購工具機 工具機公會理事長爆「低價搶標」

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台灣區工具機暨零組件公會理事長許文憲指出，政府提撥30億元進行的「工具機實習設備採購案」陷低價搶標。記者黃寅／攝影
台灣區工具機暨零組件公會理事長許文憲指出，政府提撥30億元進行的「工具機實習設備採購案」陷低價搶標。記者黃寅／攝影

受美中貿易戰及新冠肺炎疫情影響，工具機業生意遭受嚴重打擊，在台灣區工具機暨零組件公會理事長許文憲等業者建議下，政府提撥30億元進行「工具機實習設備採購案」替技職學校、專科和大學汰換設備，也替業者紓困，但據許文憲指出，因為招標引起業者低價搶標，未來得標廠商出的貨是否能符合學校所需要規格已成問題，政府的美意恐無法落實。

許文憲上午受訪時感嘆聲連連，他說，政府已盡了力，是「產業界自己搞砸了」。他建議，30億元已標出16億元，剩下的部分能改請教育部直接分配給學校，由學校專款專用，自行採購，學校才能採購得到符合自己需要，且能升級朝智慧製造方向邁進的工具機。

許文憲說，同業們低價搶標的情形很明顯，同業明眼人都了解。例如原本要120元才做得出來的東西，卻用105元搶標，得標者在製造時只能採用低階的零組件；以這種方式製造出來的工具機水準很可能最終因為學校不會接受，而讓得標者也難出貨，但現在卻正陷於這種局面中。

他說，原本他和同業們建議的想法是，利用政府提出的資金，既能替學校汰換教學器具，讓學生有能有最新並與產業界接軌的工具機可以使用，但以目前由教育部和經濟部共同公開招標的方式而言，當初的美意恐怕會落空。

政府此波下單預計採購立式加工中心機、車床、銑床、磨床、放電加工機及沖床等11大類65型機台，吸引121家工具機業者投標，第一波已在10月30日開標。工具機公會為此也發出新聞稿呼籲，對於有中高階機種教學需求的學校，仍希望若有機會，讓學校可以依各自實際需求採購。

工具機 教育部 疫情

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