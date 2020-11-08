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彭淮南說陳南光扯楊金龍後腿 央行理事嘆一言堂

經濟日報 / 記者陳怡慈／台北報導

中央銀行前總裁彭淮南昨（7）日出席永康商圈活動，與國民黨立法委員賴士葆的對話過程，被東森電視台清楚錄下。彭淮南說央行現任副總裁陳南光談打房是在扯總裁楊金龍的後腿，此話一出，外界譁然。

針對彭淮南的「扯後腿」說，一位不願具名的現任中央銀行理事，昨晚受訪時感嘆，彭淮南以後可能會有他的歷史定位，但不曉得他會不會覺得自己昨天的發言不當。該名理事說，央行過去最被人詬病的就是「一言堂」，但我國央行是理監事會議制，不是一個人說了算。

該名理事說，美國聯準會的利率決策會議成員，也是經常有不同意見，並且不吝於和外界表達自身的歧見，這也是聯準會貨幣政策受到信賴且被稱許之處。

根據東森電視台昨日播放內容，賴士葆先是對彭淮南說，「我已經公開跟楊金龍講說，他（指陳南光）已經不再是教授了，是副總裁，不能隨便講話，對不對」；彭淮南聞訊後，點頭說「對」。

賴士葆接著又講了一次，「他（指陳南光）不能對外亂講話」；彭淮南隨即補上一句，「他（指陳南光）搞不清楚狀況」。

賴士葆眼見自己的觀點獲得彭淮南認同，興致不減、又講了一次，「副總裁怎麼可以對外亂講話呢」，這時，彭淮南終於說出內心觀感，「他（指陳南光）整天沒有在幫楊總裁」。

賴士葆聽後立馬接口，「扯後退？」；彭淮南聞訊後點頭應和，「扯後腿，對！」

彭淮南 賴士葆 南光

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