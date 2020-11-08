談美大選後影響 許勝雄：美中對立情勢未變

金仁寶集團董事長許勝雄昨（7）日表示，不論誰當美國總統，對台灣與全球經濟都不會產生影響，強權之間對立情勢也不會改變，只是拜登的作法可能細膩一點、溫和一點、可預測性或可信賴性比較高一點，但是修昔底德陷阱是不會有任何改變的。

臺師大新創控股公司昨天成立獨資子公司「師子王藝術分享股份有限公司」，身兼臺師大新創控股公司董事長的許勝雄，在會後接受訪問時作出以上表示。

被問到美國總統大選後對台灣經濟的影響？許勝雄說，美中之間經貿或競爭環境因素不會改變，台灣能影響美國的也有限，因為台灣國力不夠大，別國選舉，我們也沒有著力的地方，但美國是我們很重要市場，也是重要的科技來源國，美國不會因為政黨輪替，使得國力衰退，也不會因此經濟衰退，政黨輪替只會優化美國經濟與市場。

他說，美國選舉結果，不會因為誰當總統，就對全球經濟產生不良影響，當然川普與拜登的做法會有些差異，但是美中之間強權對立是無解的。

他強調，強權對立不會改變，只是拜登手法比較細膩一點、比較溫和一點，不會立刻要提高多少關稅，拜登的可預測性、可信賴性比較高一點，比較不會有太大突發事情，川普則比較率性，但基本上修昔底德的概念不會變。因為美國是老大，有新的強權上來，美國就要打，所以強者對立是無解的，只是領導人可不可以緩和一點，不要這麼衝，不要馬上以牙還牙。當然拜登比較不會像川普，要提高多少稅，可能動作上會比較緩和一點。

至於對台灣未來經貿有無影響？他說，自助而後人助，全球科技進步非常快，台灣是海島經濟，無法因為外在環境改變而跟著改變，台灣企業界或國家唯一的作法，只能想辦法自己變強，這樣不管外面風吹雨打，我們都不受影響。

他說，台灣沒有辦法管別人，自己要很強，別人就不敢欺負你，才能面對外在環境改變。政府的工作要塑造友善投資環境，讓更多投資者來，厚植實力，現在半導體、電子業都在台灣生產，一旦打仗，全世界的電腦就不見了，若是台灣的產業能變成世界關心的產業，台灣就會比較安全。