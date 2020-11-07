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看美國大選 許勝雄：拜登做事具可持續性、可信賴度
美國總統大選結果混沌不明，金仁寶集團董事長許勝雄今（7）日指出，不管川普、拜登誰當選，中美兩強對立格局不會改變，只是相對於川普率性風格，拜登從過往記錄來看，做事較有可持續性、可信賴度、可觀測性，在政策動作上會緩和一點。
許勝雄認為，川普跟拜登做法、路線可能有差異，但是中美之間強權的對立是不會改變的。拜登手法比較細膩，可能比較溫和一點，但基本上那種修昔底德陷阱局勢不會變，不管是共和黨執政還是民主黨執政。
許勝雄舉例，拜登可能不會像川普那樣，突然說要提高產品關稅，又要怎樣去強勢要求企業、國家，在政策動作上會緩和一點。
許勝雄說，從拜登過往記錄來看，他做事具有可持續性、可信賴度、可觀測性，讓人家覺得他不會有太大突發事件，川普比較率性，想到就什麼就立刻去執行，比較沒想到其他後續影響。
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