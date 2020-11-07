快訊

誰來告訴川普認清敗選？親信想請伊凡卡夫妻出馬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

景凱抗肝炎新藥 美FDA獲准執行二期人體臨床試驗

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

景凱生技（6549）今（7）日公告，公司研發中新藥JKB-122，適用在自體免疫性肝炎（AIH），通過美國食品藥物管理局（FDA）核准執行第二期 人體臨床試驗。

景凱表示，這項名為JKB-122的新藥，是藉由拮抗Toll-Like Receptor 4（TLR4）之作用，治療自體免疫性肝炎。現正預計進行第二期臨床試驗，並同時商談國際授權。

依據TechNavio及工研院預估，AIH的市場2015年約在2.51億美元，預估2022年將可達7億美元。年複合成長率為22.7%。目前AIH並無核准的治療藥物，現行療法主要使用類固醇及免疫抑制劑來控制病情，惟無法根治；患者必須長期服用藥物，並衍生出較多嚴重副作用。

肝炎

延伸閱讀

許金川／「老」公為恩愛進補 肝指數飆高

屏東縣來義鄉C肝盛行率最高 高雄長庚開辦外展門診

讓台灣「肝肝淨淨」 陳時中首提抽血加驗B、C肝措施

提升肝炎篩檢率利器有哪些？白米、衛生紙

相關新聞

我GDP逆勢成長居四小龍之首 林佳龍：國旅補助帶動

安心旅遊補助到10月底，交通部長林佳龍說帶動了七倍效益。台灣第三季GDP逆勢成長率達3.3%，在全球經濟深受新冠肺炎重創...

獨家／21年首次 觀光發展基金決定舉債59億元

觀光發展基金確定要舉債！交通部觀光局研擬的舉債、償債計畫已於日前呈報交通部審核，預定向銀行借款59億元，待交通部審核完成...

大社工業區擬降編 石化業籲給緩衝期

營建署下周二將召開第三次審查會，討論高雄大社工業區降編案。新任石化公會理事長暨台塑化總經理曹明昨（6）日出面為石化業發聲...

桃市府：5+2產專園區正報編用地

針對台商缺地問題，桃市府經發局表示，市府正進行5+2產專科技園區報編202公頃用地，其中沙崙產業園28.44公頃進度最快...

景凱抗肝炎新藥 美FDA獲准執行二期人體臨床試驗

景凱生技（6549）今（7）日公告，公司研發中新藥JKB-122，適用在自體免疫性肝炎（AIH），通過美國食品藥物管理局...

觀光發展基金傳首度舉債 觀光局回應了

媒體報導，觀光發展基金明年將首度舉債新台幣59億元。觀光局表示，目前研擬舉債相關計畫待交通部審核完成並呈報行政院同意後，...

台灣出口動能提前Q3顯現 10月年增率拼「保正」

財政部9日將公布10月出口統計，綜合各界看法，隨華為拉貨效應已過，工作天數少及疫情再起影響，10月出口將遜於9月，但在蘋...

大社工業區擬降編 內政部：開放業者表達意見

高雄大社工業區擬降編，石化業者表達反對，內政部營建署指出，此案已於去年5月送達中央，過去已召開兩度專案小組會議，下周二將...

民間投資桃園金額冠6都 8成7自行獵地

中美貿易衝突及新冠肺炎疫情影響下，台商回流及企業根留台灣加速投資激增，中央最新統計，登記桃園投資案金額高達2311億元，...

五都均缺地 北市進駐成本高

台商回流投資到六都，除桃園，其他五都同樣有缺地問題。五都除提供公有土地招商外，也提供民間用地、廠房及廠辦媒合及加速各工業...

參訓拿到假證書 勞動部籲先確認辦訓單位合法性

勞動部今年陸續接獲新北市、台北市政府查核發現有坊間組織未設立職業訓練機構或未經勞動部認可，就逕自開辦安全衛生教育訓練，並...

財股一週／和泰產險遭罰史上最重罰金 拜登概念股齊漲停

史上最重罰金！和泰產險三點嚴重違反公司治理，5日遭金管會保險局重罰1,140萬元，因適用修法後新保險法提高罰金上限，因此此罰金創下產險業有史以來最高金額。此外保險局也要求和泰產險需於3個月內向金管會提具改善計畫及強化機制，並提出...

熱門新聞

台塑大樓都更蓄勢待發？三寶合力增資台塑建設15億元

新台幣匯率盤中升破「彭淮南防線」 央行回應了

獨家／21年首次 觀光發展基金決定舉債59億元

因應美變局 業界：台灣半導體穩啦

旺宏10月營收38.41億元 優於去年同期

國巨10月營收逾72億元 優於去年同期

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。