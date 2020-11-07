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景凱抗肝炎新藥 美FDA獲准執行二期人體臨床試驗
景凱生技（6549）今（7）日公告，公司研發中新藥JKB-122，適用在自體免疫性肝炎（AIH），通過美國食品藥物管理局（FDA）核准執行第二期 人體臨床試驗。
景凱表示，這項名為JKB-122的新藥，是藉由拮抗Toll-Like Receptor 4（TLR4）之作用，治療自體免疫性肝炎。現正預計進行第二期臨床試驗，並同時商談國際授權。
依據TechNavio及工研院預估，AIH的市場2015年約在2.51億美元，預估2022年將可達7億美元。年複合成長率為22.7%。目前AIH並無核准的治療藥物，現行療法主要使用類固醇及免疫抑制劑來控制病情，惟無法根治；患者必須長期服用藥物，並衍生出較多嚴重副作用。
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