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獨家／21年首次 觀光發展基金決定舉債59億元

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獨家／21年首次 觀光發展基金決定舉債59億元

經濟日報 / 記者楊文琪/台北即時報導
觀光發展基金補助國旅太多，又支援防疫紓困和振興，到年底將見底，明年要借款59億元。　圖／觀光局提供
觀光發展基金補助國旅太多，又支援防疫紓困和振興，到年底將見底，明年要借款59億元。　圖／觀光局提供

觀光發展基金確定要舉債！交通部觀光局研擬的舉債、償債計畫已於日前呈報交通部審核，預定向銀行借款59億元，待交通部審核完成並呈報行政院同意後，最快下（12）月可向銀行公開招標進行借款，而這也是基金成立21年以來首度進行舉債。

據了解，觀光局每年使用的觀光發展基金額度約60億元，今年底約剩餘1.76億元，在明年度政府預算無法撥補下，決定舉債59億元，以補足缺口，由於全球疫情依然嚴峻，預期國際間自由旅行最快要到2024年才可望恢復到2019年的榮景，因此，觀光局研擬的償債計畫，是取得較多的機場服務費後，自2025年起分五年來償還債務。

交通部官員證實，觀光局確實已於日前向交通部提報目前觀光發展基金的狀況，以及舉債、償債計畫，現正進行審核，待審核完成，還須呈報行政院同意，才會公開向銀行招標。因目前舉償債計畫尚在審核，細節暫不便對外說明。

據指出，觀光發展基金近年因配合政策指示，進行多次國旅補助，合計花費達67億元，而疫情爆發，先墊付疫情的紓困補助金額有62億元，加上配合公共建設（全國各地風景區設施等）83.65億元，合計支出多達近213億元。

然而，觀光發展基金有七成收入是來自機場服務費（每位旅客繳交500元可取得250元），但自今年1月底爆發新冠肺炎疫情，旅客開始減少，4月份疫情高峰時我國與各國為防堵疫情輸入，紛紛實施嚴格的境管措施，致使基金財源幾乎斷炊，在當前國際疫情仍未見緩和下，觀光局保守估計未來五年基金均會呈短絀狀況，五年所需基金經費的缺口約有140億元。

據指出，因應疫情並為促進產業轉型及升級，落實「台灣觀光邁向2025方案」具重要性及急迫性，觀光局已透過交通部，向府院爭取國庫撥補基金缺口，如果府院核定，仍受限於最快須2022年才能夠循預算程序，編列撥補基金的預算，因此，觀光局規劃觀光發展基金明（2021）年度先舉債59億元。

至於140億元的基金缺口部分，據了解，交通部希望可於2022-2025年由國庫撥補回填。但若國庫也無力撥補，明年底恐怕還得再向銀行舉債，償債時程勢必也會拉長。

觀光發展基金舉債規劃表。
觀光發展基金舉債規劃表。

觀光 疫情

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