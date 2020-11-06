興亞營造集團創辦人卓炳文逝世 8日於市立殯儀館公祭

國內自動販賣機龍頭廠金雨企業（4503）前董事長卓燦然的父親-興亞營造集團創辦人卓炳文近日逝世，享耆壽90歲，本月8日上午8時將在台中市立殯儀館景福廳舉行公祭。

卓炳文1983年創辦興亞營造後，亟思回饋鄉里，毅然將公司總部設於台中，並在台中清水區興建興亞企業總部大樓，宣示在台中永續經營的決心，公司成立迄今，「正派經營，穩健成長」一直為集團員工遵守的圭臬，

其中，興亞營造更為我國營造業的翹楚，帶領其長子卓燦然戮力投身於我國公共工程，並在2001年獲頒內政部十大優良營造，至今代表作品不勝枚舉，完成時為台灣最大的洲際盃棒球場、全國跨距最大的鋼橋西濱伸港段三跨325公尺、亞洲最大及世界第三的竹山消防署訓練中心，訓練出無數救難人員，造福海內外。

卓炳文一向秉持十年樹木、百年樹人的精神，全力投入教育工程，其中小學38所、中學26所、大學20所，共計84所超過百餘棟校園校舍及運動中心，為全台數量之冠，數十年來默默地為台灣耕耘各項基礎建設。

除了在事業上的成功之外，卓炳文對家庭、子女的照顧更是堪稱典範，2014年獲選台中市模範父親代表。

卓炳文也熱心公益、好善樂施，曾擔任台中縣梧棲鎮民代表會第十三、十四屆鎮民代表，梧棲同濟會第四屆會長及台中市志工協會理事長等，也曾獲1995年台中縣好人好事代表。

秉持取之於社會、用之於社會的精神，卓炳文多年來持續不斷對地方低受入戶的捐助，累計超過1,500個家庭；每逢國家有重大災情時，更是不落人後，尤其在九二一大地震及八八風災等，卓炳文都毅然決然指示興亞集團利用一切資源，不計成本，第一時間投入災後重建，深獲各界肯定。