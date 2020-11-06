興亞營造集團創辦人卓炳文逝世 8日於市立殯儀館公祭

經濟日報 / 記者宋健生／台中即時報導

國內自動販賣機龍頭廠金雨企業（4503）前董事長卓燦然的父親-興亞營造集團創辦人卓炳文近日逝世，享耆壽90歲，本月8日上午8時將在台中市立殯儀館景福廳舉行公祭。

卓炳文1983年創辦興亞營造後，亟思回饋鄉里，毅然將公司總部設於台中，並在台中清水區興建興亞企業總部大樓，宣示在台中永續經營的決心，公司成立迄今，「正派經營，穩健成長」一直為集團員工遵守的圭臬，

其中，興亞營造更為我國營造業的翹楚，帶領其長子卓燦然戮力投身於我國公共工程，並在2001年獲頒內政部十大優良營造，至今代表作品不勝枚舉，完成時為台灣最大的洲際盃棒球場、全國跨距最大的鋼橋西濱伸港段三跨325公尺、亞洲最大及世界第三的竹山消防署訓練中心，訓練出無數救難人員，造福海內外。

卓炳文一向秉持十年樹木、百年樹人的精神，全力投入教育工程，其中小學38所、中學26所、大學20所，共計84所超過百餘棟校園校舍及運動中心，為全台數量之冠，數十年來默默地為台灣耕耘各項基礎建設。

除了在事業上的成功之外，卓炳文對家庭、子女的照顧更是堪稱典範，2014年獲選台中市模範父親代表。

卓炳文也熱心公益、好善樂施，曾擔任台中縣梧棲鎮民代表會第十三、十四屆鎮民代表，梧棲同濟會第四屆會長及台中市志工協會理事長等，也曾獲1995年台中縣好人好事代表。

秉持取之於社會、用之於社會的精神，卓炳文多年來持續不斷對地方低受入戶的捐助，累計超過1,500個家庭；每逢國家有重大災情時，更是不落人後，尤其在九二一大地震及八八風災等，卓炳文都毅然決然指示興亞集團利用一切資源，不計成本，第一時間投入災後重建，深獲各界肯定。

梧棲 校舍

延伸閱讀

鍾女雙親招魂 隔空擁抱淚崩

長榮女大生父母招魂豎靈 3日入殮火化遺體

影／女大生母摀臉喊「我不要這樣子」 認屍哭聲穿門板

長榮女大生雙親採檢陰性 搭專車直奔高雄殯儀館

相關新聞

參訓拿到假證書 勞動部籲先確認辦訓單位合法性

勞動部今年陸續接獲新北市、台北市政府查核發現有坊間組織未設立職業訓練機構或未經勞動部認可，就逕自開辦安全衛生教育訓練，並...

財股一週／和泰產險遭罰史上最重罰金 拜登概念股齊漲停

史上最重罰金！和泰產險三點嚴重違反公司治理，5日遭金管會保險局重罰1,140萬元，因適用修法後新保險法提高罰金上限，因此此罰金創下產險業有史以來最高金額。此外保險局也要求和泰產險需於3個月內向金管會提具改善計畫及強化機制，並提出...

陞達競拍溢價飆八成 抽中一張賺2.2萬元

證交所今天辦理「陞達科技（4945）」初次上櫃普通股承銷競拍，合格標單計1,383筆，得標加權平均價格51.69元，最高...

等待美國選舉結果明朗 為何市場如此不平靜？

美國總統大選的計票工作仍在進行，初步結果顯示拜登贏面較大，但仍無法遽斷勝負，市場早已對選舉結果做出反應，標普500指數上...

首份美食外送員勞動調查：僅3成全職者保勞保

美食平台外送員勞動權益議題一度備受關注，勞動部為此增訂「食物外送作業安全指引」、修正「職業安全衛生設施規則」，提高外送員...

謝金河：全球資本市場 迎向拜登新時代

美國總統大選持續開票中，世界關注。財信傳媒董事長謝金河在臉書發表「全球資本市場迎向拜登新時代」一文，他表示，美國總統大選...

拜登幾乎篤定當選 台灣最該關注五件財經大事

白宮很可能變天，在台灣政府和民眾眼中，最支持台灣的美國總統川普尋求連任可能失利。但民主黨候選人拜登當家，反而是台灣投資人最樂見的結果，台股連五日上漲，台幣今天升逾28.5關卡。以下是最值得國人關注的五件財經和市場相關進展：

下周油價預估 汽、柴油各上漲0.1元

依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估下周汽油及柴油零售價格每公升各上漲0.1元...

台美關係怎麼走？經濟部長王美花：誰勝出都一樣

美國總統大選結果呼之欲出，針對台美關係的後續發展，經濟部長王美花今（6）日在立法院受訪時表示，台美關係不管誰當選，台美的...

民間投資公建 逆勢增

財政部促參司昨（5）日表示，今年前十月民間投資公共建設簽約金額共1,034億元，不畏疫情逆勢年增五成以上，已提前達成今年...

50世代退休不憂慮 4%法則估算退休金

選在生日當天退休、退休隔天就創業的王品前副董事長王國雄，現在是成真咖啡負責人，走向另一個「利他」事業。選擇在55歲離開王品的他，最大的體悟是，退休後最怕無聊和沒錢。專家建議，在規劃退休時，可利用4%法

法巴能源轉型股票基金 (基金之配息來源可能為本金)

能源轉型的消費者應用 — 電動車 過去能源轉型議題多著墨於最上游電力之生產，包含風力及太陽能等，但對於終端消費者的應用除了住家型太陽能發電裝置外，消費者對於能源轉型上游題材似乎缺少可以直接使用的經驗

熱門新聞

彩晶才出售南科四廠予台積電 為何又買和鑫南科廠房？

經濟解析／彭淮南防線破了 新台幣下一步會到哪？

明年iPhone規格升級大贏家 郭明錤：大立光最壞時期已過

蘋果強攻NB 台鏈迎大單

新台幣匯率盤中升破「彭淮南防線」 央行回應了

鴻海最強10月 營收增三成

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。