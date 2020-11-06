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美國總統花落誰家？ 台達電董座海英俊這樣回

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導
由台達電董事長海英俊。記者胡經周攝影／報系資料照
由台達電董事長海英俊。記者胡經周攝影／報系資料照

美國總統大選勝負未明，面對誰最終獲勝，台達電（2308）董事長海英俊今（6）日指出，美國大選還未結束，這個無法預測，但外面世界變化的很快，公司沒辦法控制，因此做好自己的事情最重要。

面對媒體提問，民主黨總統候選人拜登假如勝選，對科技產業影響，對此，海英俊說，這個無法做預測，但就像法說會上說的，外面世界變化的很快，公司沒辦法控制，但你可以控制自己可以管的事，做好自己的事。

海英俊舉例，前一陣子很多因為疫情出現很多急單，像防疫口罩、呼吸器設備，假如今天急單來了，但公司沒有能力敢敢接這些單子，因為必須員工、材料備齊，或物流暢通，海運空運倉位要有。

海英俊表示，疫情帶動遠端學習、遠端工作龐大需求，讓筆電、伺服器訂單一起來，那你是不是能掌握這個機會，這個更重要，因是世界一直變，拜登政策變怎麼樣，自己也不曉得。

海英俊 美國大選 疫情

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