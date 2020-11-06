新台幣匯率盤中升破「彭淮南防線」 央行回應了

白宮很可能變天，在台灣政府和民眾眼中，最支持台灣的美國總統川普尋求連任可能失利。但民主黨候選人拜登當家，反而是台灣投資人最樂見的結果，台股連五日上漲，台幣今天升逾28.5關卡。以下是最值得國人關注的五件財經和市場相關進展：

2020-11-06 11:06