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新台幣匯率盤中升破「彭淮南防線」 央行回應了
美國總統大選結果呼之欲出、白宮大位可能易主，新台幣匯率今（6）日上演大驚奇，盤中狂升3.82角、最高升抵28.492元，闖破28.5元「彭淮南防線」；對此，中央銀行傍晚回應，今（109）年以來，台灣出口表現多優於其他亞洲國家。去年底迄今（截至11月6日台北時間下午4時），新台幣對美元升值4.26%，相對其他主要貨幣升幅尚屬適中。
為延緩新台幣匯率升幅，中央銀行盤中與尾盤頻頻進場調節，令台北匯市豬羊變色，新台幣匯率終場翻貶0.2分，以28.876元作收，台北外匯經紀公司成交量12.2億美元。
央行提供資料顯示，今年前九月，亞洲主要國家出口年增率，台灣一枝獨秀、年增率2.4%，為唯一正成長的國家，其他像是中國大陸、馬來西亞、香港、泰國、韓國、日本、新加坡均為衰退。
央行表示，今年以來，新台幣雖升值4.26%，但日圓、人民幣、菲律賓幣與歐元等貨幣，對美元升幅更大、均超過5%，顯示新台幣相對其他主要貨幣，升幅尚屬適中。
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