財股一週／和泰產險遭罰史上最重罰金 拜登概念股齊漲停

5.配息銅板價？ 00878股息50元 意外創歷史紀錄 國泰永續高股息（00878）日前公布首次配息，由於沒完全參與台股除權息，配息又被大幅成長的規模稀釋，國泰投信雖預先幫投資人「打預防針」，宣告ETF配息率可能不及1.5%，但實際公告只配息50元，還是令不少投資人驚訝... 【相關閱讀】 ‧配息銅板價？ 00878股息50元 意外創歷史紀錄