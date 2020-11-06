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財股一週／和泰產險遭罰史上最重罰金 拜登概念股齊漲停
1.史上最重！和泰產險違反公司治理 遭罰1,140萬元
史上最重罰金！和泰產險三點嚴重違反公司治理，5日遭金管會保險局重罰1,140萬元，因適用修法後新保險法提高罰金上限，因此此罰金創下產險業有史以來最高金額。此外保險局也要求和泰產險需於3個月內向金管會提具改善計畫及強化機制，並提出究責失職人員名單...
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2.拜登入主白宮機率高 這幾檔概念股漲停同慶
美國總統選舉持續開票中，拜登入主白宮的機率愈來愈高，截至5日傍晚已拿下264張選舉人票，只差6票就可達270張當選門檻；台股相關拜登概念股成為盤面上的亮點，多達6檔太陽能股攻上漲停作收...
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3.等不到疫情盡頭 知名行健旅行社裁員1成5
受到疫情影響，邊境持續嚴管，觀光旅宿業受創甚深，如今又傳出有旅行社撐不下去，有意裁員瘦身。國內知名行健旅遊，自成立以來，長期專營歐美線，不過今年受到疫情影響，收入銳減，業者證實，看不到疫情盡頭，公司已苦撐很久，為了讓公司積蓄能量繼續營運下去，因此打算裁員...
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4.台北一個月不到2萬5算中低收入戶 網友感嘆：這行業很多
台灣低薪問題讓許多人紛紛離家背井到北部謀生，而衛福部也公告明年（2021）各縣市最低生活費標準，以台北市為例，調升後標準最高，每月最低生活費達17,668元，若全家收入一個月低於25,241元，則可列為中低收入戶...
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5.配息銅板價？ 00878股息50元 意外創歷史紀錄
國泰永續高股息（00878）日前公布首次配息，由於沒完全參與台股除權息，配息又被大幅成長的規模稀釋，國泰投信雖預先幫投資人「打預防針」，宣告ETF配息率可能不及1.5%，但實際公告只配息50元，還是令不少投資人驚訝...
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