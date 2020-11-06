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財股一週／和泰產險遭罰史上最重罰金 拜登概念股齊漲停

聯合新聞網 / 綜合報導

1.史上最重！和泰產險違反公司治理 遭罰1,140萬元

史上最重罰金！和泰產險三點嚴重違反公司治理，5日遭金管會保險局重罰1,140萬元，因適用修法後新保險法提高罰金上限，因此此罰金創下產險業有史以來最高金額。此外保險局也要求和泰產險需於3個月內向金管會提具改善計畫及強化機制，並提出究責失職人員名單...

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2.拜登入主白宮機率高 這幾檔概念股漲停同慶

美國總統選舉持續開票中，拜登入主白宮的機率愈來愈高，截至5日傍晚已拿下264張選舉人票，只差6票就可達270張當選門檻；台股相關拜登概念股成為盤面上的亮點，多達6檔太陽能股攻上漲停作收...

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3.等不到疫情盡頭 知名行健旅行社裁員1成5

受到疫情影響，邊境持續嚴管，觀光旅宿業受創甚深，如今又傳出有旅行社撐不下去，有意裁員瘦身。國內知名行健旅遊，自成立以來，長期專營歐美線，不過今年受到疫情影響，收入銳減，業者證實，看不到疫情盡頭，公司已苦撐很久，為了讓公司積蓄能量繼續營運下去，因此打算裁員...

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4.台北一個月不到2萬5算中低收入戶 網友感嘆：這行業很多

台灣低薪問題讓許多人紛紛離家背井到北部謀生，而衛福部也公告明年（2021）各縣市最低生活費標準，以台北市為例，調升後標準最高，每月最低生活費達17,668元，若全家收入一個月低於25,241元，則可列為中低收入戶...

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5.配息銅板價？ 00878股息50元 意外創歷史紀錄

國泰永續高股息（00878）日前公布首次配息，由於沒完全參與台股除權息，配息又被大幅成長的規模稀釋，國泰投信雖預先幫投資人「打預防針」，宣告ETF配息率可能不及1.5%，但實際公告只配息50元，還是令不少投資人驚訝...

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財股一週

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美國總統大選結果呼之欲出、白宮大位可能易主，新台幣匯率今（6）日上演大驚奇，盤中狂升3.82角、最高升抵28.492元，...

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謝金河：全球資本市場 迎向拜登新時代

美國總統大選持續開票中，世界關注。財信傳媒董事長謝金河在臉書發表「全球資本市場迎向拜登新時代」一文，他表示，美國總統大選...

拜登幾乎篤定當選 台灣最該關注五件財經大事

白宮很可能變天，在台灣政府和民眾眼中，最支持台灣的美國總統川普尋求連任可能失利。但民主黨候選人拜登當家，反而是台灣投資人最樂見的結果，台股連五日上漲，台幣今天升逾28.5關卡。以下是最值得國人關注的五件財經和市場相關進展：

下周油價預估 汽、柴油各上漲0.1元

依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估下周汽油及柴油零售價格每公升各上漲0.1元...

台美關係怎麼走？經濟部長王美花：誰勝出都一樣

美國總統大選結果呼之欲出，針對台美關係的後續發展，經濟部長王美花今（6）日在立法院受訪時表示，台美關係不管誰當選，台美的...

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財政部促參司昨（5）日表示，今年前十月民間投資公共建設簽約金額共1,034億元，不畏疫情逆勢年增五成以上，已提前達成今年...

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