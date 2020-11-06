快訊

一張圖看天氣！下周冷到18度 兩階段降雨熱區曝光

稱拜登「假總統」 川普拒參加明年1月就職典禮

法德藥10月營收2,395萬 年增447％

經濟日報 / 記者陳書璿／即時報導

特殊學名藥大廠法德藥（4191）今日公告10月營收2,395萬元，較去年同期成長447％；累計1-10月營收2.09億元，年增698％。

法德藥表示，中國大陸十一長假工作天數少，10月營收較上月減少，不過若以工作天數計算出貨表現，10月的出貨能力與9月相當。法德藥公司旗下重磅產品抗思覺失調症用藥富馬酸喹硫平緩釋片（商品名：代思）於中國市場出貨量持續成長，再加上兩大產品長效型降血壓用藥琥珀酸美托洛爾緩釋片、抗癲癇用藥左乙拉西坦緩釋片預計年底前大量出貨，單月營收有機會持續再創歷史新高。

中國大陸疫情控制相對穩定，喹硫平緩釋片均按訂單規劃出貨，以目前訂單狀況來看，出貨量仍在快速成長階段。美國市場方面，雖然疫情仍未完全控制，但法德藥的出貨時程不受影響，左乙拉西坦緩釋片與美托洛爾緩釋片已經做好量產準備，預計年底前大量出貨，對營收產生貢獻。其中，美托洛爾緩釋片在美國市場年需求量有27億顆，銷售價值約6億美元，若加計中國市場，中美兩地市場銷售規模合計超過新台幣200億元。由於產品具有競爭力，法德藥目標在三年內搶下美國超過20％的市場占有率，中國市場則爭取首仿藥證契機，迅速擴大市佔率。

營收

延伸閱讀

研華10月營收雙衰退 月減11.9%、年減20%

全球瘋寬頻升級 中磊10月營收年增2成飆歷史次高

華新科10月營收年增55.9% 第4季業績估穩健

金可10月營收7.9億元、年增2.42% 創單月同比新高

相關新聞

原相 本季營收將創高

感測IC大廠原相（3227）昨（6）日召開法說會，第4季包括滑鼠、真無線（TWS）藍牙與安防等應用將成長，整體營收可望季...

Q3 EPS／明安1.86元 接單滿載

高球具代工廠明安（8938）昨（6）日公布第3季財報，受益品牌客戶群回補庫存，單季交出2.51億元獲利成績，年增2.33...

Q3 EPS／全家3.27元 創新高

全家（5903）昨（6）日公布前三季獲利，單第3季稅後純益7.29億元，年增23.96%，第3季每股純益3.27元，創歷...

Q3 EPS／凡甲1.99元 將減資25％

連接器廠凡甲（3526）昨（6）日公布第3季稅後純益1.44億元，年增0.6%，季減30.4%，第3季每股純益1.99元...

群翊Q3 EPS 1.05元 能見度佳

蘋果PCB相關設備廠商群翊（6664）昨（6）日公告簡易財報數字，前三季淨利約2.29億元、年減約8.8%，前三季每股稅...

興櫃一周回顧／銅板股熱 驊陞漲最猛

美國總統大選開票，外資回流台股同步帶動興櫃買氣成長，本周興櫃成交近60億元，較前周增11億元，終結選前衰減頹勢。市場資金...

圓點奈米 生技新股王

台灣圓點奈米（6797）昨（5）日以每股75元登錄興櫃，開盤以89.9元開出，盤中一度衝高到380元，收盤價356.5元...

漢來美食 Q3每股賺3.99元

漢來美食（1268）昨（5）日公布第3季財務報告，受惠於國內疫情趨穩定、政府振興消費措施加持再加上逆勢展店及轉投資股利挹...

上月業績／鈺太+2.7％ 締新猷

微機電（MEMS）麥克風廠鈺太（6679）昨（5）日公布10月營收，續創歷史新高。法人估計，由於客戶拉貨需求仍強勁，本季...

熱門新聞

合一新藥攻陸 商機7,000億

邁向700億元！0056搶先寫2個「翻倍」紀錄

外資大換股 日月光、台積搶鏡

台股作夢行情 八族群點火

合一法說釋出佳音 糖尿病傷口兩岸藥證將獲准

財報績優生 領漲指標

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。