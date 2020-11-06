法德藥10月營收2,395萬 年增447％

特殊學名藥大廠法德藥（4191）今日公告10月營收2,395萬元，較去年同期成長447％；累計1-10月營收2.09億元，年增698％。

法德藥表示，中國大陸十一長假工作天數少，10月營收較上月減少，不過若以工作天數計算出貨表現，10月的出貨能力與9月相當。法德藥公司旗下重磅產品抗思覺失調症用藥富馬酸喹硫平緩釋片（商品名：代思）於中國市場出貨量持續成長，再加上兩大產品長效型降血壓用藥琥珀酸美托洛爾緩釋片、抗癲癇用藥左乙拉西坦緩釋片預計年底前大量出貨，單月營收有機會持續再創歷史新高。

中國大陸疫情控制相對穩定，喹硫平緩釋片均按訂單規劃出貨，以目前訂單狀況來看，出貨量仍在快速成長階段。美國市場方面，雖然疫情仍未完全控制，但法德藥的出貨時程不受影響，左乙拉西坦緩釋片與美托洛爾緩釋片已經做好量產準備，預計年底前大量出貨，對營收產生貢獻。其中，美托洛爾緩釋片在美國市場年需求量有27億顆，銷售價值約6億美元，若加計中國市場，中美兩地市場銷售規模合計超過新台幣200億元。由於產品具有競爭力，法德藥目標在三年內搶下美國超過20％的市場占有率，中國市場則爭取首仿藥證契機，迅速擴大市佔率。