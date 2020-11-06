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台泥攜台鹽 打造國內首座實質建置漁電共生案場

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北即時報導

台泥集團（1101）推動綠色再生能源，旗下台泥綠能今天與台鹽綠能簽約，台泥綠能將以13.98億元，委託台鹽綠能進行位在嘉義的漁電共生案EPC統包工程，該案裝置容量43MW，成為國內首宗進入實質建置的漁電共生案場。將為我國的綠能供電及減碳樹立新標竿。

此次台泥與台鹽共同合作的漁電共生案場，裝置容量43MW，將是國內首宗進入實質建置的漁電共生案場，預計2021年7月開始發電，平均年發電量達5,400萬度，可供應超過1.6萬戶家庭1年所需用電，20年累計可減少碳排放量達1,550座大安森林公園的碳吸附量。

台泥企業團董事長張安平強調「人類只有一個國籍，就是地球」，不僅關心環境氣候變遷，並身體力行。台泥集團除了本身立下減碳目標，對於再生能源推動也是不遺餘力，台泥2018年成立全資子公司「台泥綠能」，積極布局再生能源領域，投入太陽能光電、風力發電、地熱發電的建置，同時針對其他可行再生能源領域也積極評估與研究。

台泥綠能在嘉義義竹、布袋推動一地多用的「漁電共生」案，歷經三年努力，在台電、營建署、水利署、民間環保團體及嘉義縣政府等單位協助支持下，催生全台第一座大型漁電共生光電專區將於11月中旬正式動工。

本建置案在不影響原有土地使用目的下，經由妥善規劃設計，建置一座兼具魚塭養殖與設置太陽能電廠的「漁電共生」場域。此場域在維持原有漁民養殖行為下，結合學術理論、引進AI技術以提升漁民養殖品質與產能，同時在這塊60公頃養殖土地的塭堤上建設一座約43MW的太陽能電廠，不僅落實政府推動再生能源政策，也創造養殖、創能與環境三贏的綠能建設，充分落實循環經濟的精神。

太陽能電廠 台泥 綠能

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