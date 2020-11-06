快訊

美國大選開票／喬治亞州戰況激烈 川普僅領先拜登463票

隱形冠軍天承精密砸10億 建輕量化鋁鍛汽、機車零件廠

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

經濟部投資台灣事務所今（6）日舉行「中小企業加速投資行動方案」聯審會議，會中通過佑勝光電、銧泰金屬、綜和企業及天承精密，4家中小企業擴大投資18億元。

經濟部指出，投資台灣事務所目前「中小企業加速投資行動方案」已召開63次聯審，通過417家中小企業投資約1,771億元，帶來17,255個本國就業機會。截至目前總計投資台灣3大方案已帶動711家企業投資約1兆1,357億元，預估創造95,253個本國就業機會，後續尚有45家企業排隊待審。

其中，天承精密擴大投入10億元在南投市興建廠房，提升現有產線的智慧化管理，從材料源頭、製程控管到後續鍛造加工提供一條龍模式服務顧客，強化台灣在鋁鍛汽車配件的國際競爭力，積極搶攻全球汽、機車市場大餅。

經濟部指出，天承精密為鋁合金鍛造製造商，產品主要應用於汽車、自行車、重機零件等市場為大宗，銷售遍及美國、日本、歐洲等地區，預期未來車市場將走向輕量化、多運用鋁合金之趨勢，且電動車後勢看漲，計劃增聘100名本國員工，並擴大投入10億元在南投市興建廠房。

經濟部

延伸閱讀

助傳統市場買氣回溫 經濟部「魚漿王」爭霸戰開打

數位綁三倍券 gogoro中獎名單出爐了

易遊網遭爆是中資 經濟部立案調查

校園雞舍也種電 北斗國中獲經濟部中區金獎

相關新聞

陞達競拍溢價飆八成 抽中一張賺2.2萬元

證交所今天辦理「陞達科技（4945）」初次上櫃普通股承銷競拍，合格標單計1,383筆，得標加權平均價格51.69元，最高...

等待美國選舉結果明朗 為何市場如此不平靜？

美國總統大選的計票工作仍在進行，初步結果顯示拜登贏面較大，但仍無法遽斷勝負，市場早已對選舉結果做出反應，標普500指數上...

首份美食外送員勞動調查：僅3成全職者保勞保

美食平台外送員勞動權益議題一度備受關注，勞動部為此增訂「食物外送作業安全指引」、修正「職業安全衛生設施規則」，提高外送員...

謝金河：全球資本市場 迎向拜登新時代

美國總統大選持續開票中，世界關注。財信傳媒董事長謝金河在臉書發表「全球資本市場迎向拜登新時代」一文，他表示，美國總統大選...

拜登幾乎篤定當選 台灣最該關注五件財經大事

白宮很可能變天，在台灣政府和民眾眼中，最支持台灣的美國總統川普尋求連任可能失利。但民主黨候選人拜登當家，反而是台灣投資人最樂見的結果，台股連五日上漲，台幣今天升逾28.5關卡。以下是最值得國人關注的五件財經和市場相關進展：

下周油價預估 汽、柴油各上漲0.1元

依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估下周汽油及柴油零售價格每公升各上漲0.1元...

台美關係怎麼走？經濟部長王美花：誰勝出都一樣

美國總統大選結果呼之欲出，針對台美關係的後續發展，經濟部長王美花今（6）日在立法院受訪時表示，台美關係不管誰當選，台美的...

民間投資公建 逆勢增

財政部促參司昨（5）日表示，今年前十月民間投資公共建設簽約金額共1,034億元，不畏疫情逆勢年增五成以上，已提前達成今年...

CPI連9月負成長 主計總處：內需動能高無通縮疑慮

主計總處今天公布10月消費者物價指數（CPI）年減0.24%，連續9個月負成長。主計總處表示，從近期批發業、零售業與餐飲...

今年9月退撫基金小賺55億 但委外代操虧損19億

公務人員退休撫卹基金管理委員會今天表示，退撫基金今年度截至9月底運用收益數為55億1千萬元，期間收益率為0.94％；委託...

等不到疫情盡頭 知名行健旅行社裁員1成5

受到疫情影響，邊境持續嚴管，觀光旅宿業受創甚深，如今又傳出有旅行社撐不下去，有意裁員瘦身。國內知名行健旅遊，自成立以來，...

易遊網遭質疑中資且獨攬環島之星經營權 台鐵局回應了

經濟民主連合今天上午在立法院舉行「違法中資易遊網 獨攬台鐵環島列車」記者會，質疑易遊網不僅是違法中資投資，而且長年取得台...

熱門新聞

史上最重！和泰產險違反公司治理 遭罰1,140萬元

彩晶才出售南科四廠予台積電 為何又買和鑫南科廠房？

愛奇藝推雙11檔期年費五折、999元優惠

頭一遭！遠東銀砸錢買地蓋總部 每坪610萬元進信義區

晶電、隆達通過陸反托拉斯審查 明年初合組公司掛牌

蘋果強攻NB 台鏈迎大單

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。