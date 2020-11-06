隱形冠軍天承精密砸10億 建輕量化鋁鍛汽、機車零件廠

經濟部投資台灣事務所今（6）日舉行「中小企業加速投資行動方案」聯審會議，會中通過佑勝光電、銧泰金屬、綜和企業及天承精密，4家中小企業擴大投資18億元。

經濟部指出，投資台灣事務所目前「中小企業加速投資行動方案」已召開63次聯審，通過417家中小企業投資約1,771億元，帶來17,255個本國就業機會。截至目前總計投資台灣3大方案已帶動711家企業投資約1兆1,357億元，預估創造95,253個本國就業機會，後續尚有45家企業排隊待審。

其中，天承精密擴大投入10億元在南投市興建廠房，提升現有產線的智慧化管理，從材料源頭、製程控管到後續鍛造加工提供一條龍模式服務顧客，強化台灣在鋁鍛汽車配件的國際競爭力，積極搶攻全球汽、機車市場大餅。

經濟部指出，天承精密為鋁合金鍛造製造商，產品主要應用於汽車、自行車、重機零件等市場為大宗，銷售遍及美國、日本、歐洲等地區，預期未來車市場將走向輕量化、多運用鋁合金之趨勢，且電動車後勢看漲，計劃增聘100名本國員工，並擴大投入10億元在南投市興建廠房。