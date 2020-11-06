喬山10月營收創同期新高 年增21%

喬山（1736）公布10月份營收27.15億元，較上月下滑11%，較去年同期成長21% ，以美金表達則年增為28.7% ，為歷年同期新高。累計今年1-10月營收213.56億元，累計年增10.3%，以美金表達則年增為15.2%。

喬山表示，10月份家用健身器材銷售持續火熱，旗下越南廠及上海廠的補貨速度加快，加上新的數位影音串流產品上市，家用銷售年增達到130 %。其中美國電商通路較去年同期成長9倍，自有零售通路亦有107%的成長。商用市場也持續復甦中，德國、荷蘭、西班牙等歐洲重要區域營收已較去年同期成長35%以上。

喬山表示，雖部分國家疫情再起，健身房展店交機的速度趨緩，但整體而言，家用市場強勢成長、商用市場的復甦，再加上富士醫療器營收年增10%的挹注，帶領10月營收創下同期新高。