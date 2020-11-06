聽新聞
test
0:00 / 0:00
陸十一過後補貨效應 台塑四寶10月營收「連二升」
大陸十一長假過後的補貨效應，台塑（1301）四寶今天公布10月合計營收936.07億元，雖然比去年同期縮水兩成，但較9月成長3.3%，上演「連二升」，四寶第4季整體營運可望比第3季成長。
10月隨著大陸十一長假過後，內需及加工外銷訂單暢旺，加上美國受到8月底的颶風影響，部分石化產能中斷，產量減少，降低出口亞洲數量，帶動PVC、ABS、EVA等多項下游石化品價格上漲，台塑四寶10月營收比9月再往前推進。
其中台塑10月營收167.12億元，季增5.5％，也比去年同期略增0.8%；南亞10月營收247.39億元，季增3.8%，年增2.2%；台化10月營收225.26億元，季增8.7%，動能在四寶中排第一，不過較去年同期衰退6.2%。
僅處於供應鏈上游的台塑化，受制國際油價持續處於低檔，10月營收296.3億元，年減2%，更比去年同期大幅縮水42.6%，是四寶中唯一10月營收「雙降」的公司。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言