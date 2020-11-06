美國10月ISM製造業指數強勢跳升 展望保持樂觀

美國10月ISM製造業指數由55.4跳升至59.3，保持連續5個月擴張，統一投顧分析，主要受惠新訂單揚升所帶動，也顯示在受調查的18個行業中，行業呈現擴張升為15個，衰退的行業降為2個，整體製造業的展望保持樂觀，多個行業廠商回報業績良好，需求強勁持續使供應吃緊。

展望11月，因選舉狀況不明，或將干擾11月數據，但受惠聯準會與財政部合作救市，未來新刺激案與基建議題發酵，持續帶動經濟回升，因此正面看待未來ISM製造業指數表現。

統一投顧分析，美國10月ISM製造業指數由前月的55.4跳升至59.3，保持連續五個月擴張，優於市場預期55.8。本月ISM製造業指數上升，主要受惠五大指標新訂單指數、生產指數、就業指數、供應商交貨、存貨水準全部上升，其中又以最重要的新訂單由60.2升至67.9幅度最大。

觀察分項數據變化，首先，後疫情時代需求持續強勁回溫，新訂單指數高達67.9，為2004年1月以來新高，未交貨訂單亦由55.2升至55.7，出口訂單由54.3升至55.7；其次，供需狀況良好、產業逐漸熱絡，客戶庫存指數持續下降，由37.9降至36.7，為2010年6月以來新低，隱含供需狀況良好，且供應商交貨指數連三個月走高，顯示整體行業逐漸熱絡。庫存加速去化將有利未來新訂單持續成長，並持續帶動生產與就業指數走高。

統一投顧認為，美國此次總統大選結果尚未確定，且可能進入司法程序，或將使11月製造業的信心受到影響，不過以歷史經驗來看，選舉議題對市場的影響都是短暫的，最終仍將回歸基本面。

目前聯準會與財政部持續聯手救市，將利率降至近零，且調整貨幣政策框架為平均通膨目標，將使低利率環境維持更久，而預期選舉過後，國會兩黨最終仍將通過新一輪財政刺激法案，且未來也可望推出基建案，帶動經濟持續復甦，隨著終端需求強勁，客戶端庫存下降幅度擴大，將帶動未來就業、生產指數走升。因此持續對未來的ISM製造業指數保持正面看待。