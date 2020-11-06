陞達競拍溢價飆八成 抽中一張賺2.2萬元

證交所今天辦理「陞達科技（4945）」初次上櫃普通股承銷競拍，合格標單計1,383筆，得標加權平均價格51.69元，最高得標價63.7元，分較底價高出48%、82%。陞達公開申購承銷價訂38元，11月10日至12日開放公開申購，16日抽籤。目前興櫃股價近60元，中一張賺約2.2萬元。

證交所表示，陞達上櫃普通股承銷，採競價拍賣和公開申購共同辦理，競拍股數計2,244仟股，公開申購股數681仟股。今天參與競拍之投標單筆數1,447筆，合格標單1,383筆，美國標方式決定競拍價格，全數拍賣成功，開標結果如下：

最低得標價格：49.90元

最高得標價格：63.70元

得標加權平均價格：51.69元

證交所依據「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定，陞達競拍之最低承銷價為34.86元，公開申購價格38元。11月10日至12日將辦理公開申購，11月16日公開抽籤。