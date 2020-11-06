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美大選後 經濟前景值得觀察

經濟日報 / 記者周克威／台北即時報導

美國這次大選，雖市場焦點放在總統選舉上，不過，國內大型法人機構分析，這次國會改選的重要度，也相當高，以眾議院全部改選及參議員改選33席的狀況來看，目前共和黨在兩院拿到席次遠優於預期，參議院目前確認民主黨拿下的46席、低於共和黨的48席。

而眾議院民主黨拿下的204席雖然較共和黨的190席多，但並未超過218席的過半門檻，預期這樣的國會分裂結果，大幅降低2017年減稅與就業法案遭到廢除的可能性。未來若順利排除加稅議題，則即使民主黨拜登當選總統，再推出大規模財政刺激方案的機率將明顯降低，對疫情反撲的經濟增長存在下修風險擴大。

國內大型法人機構認為，但分裂國會的存在，就產業角度而言並非壞事，包含反托拉斯法或是資本利得稅被通過的可能性也降低，甚至也不太可能恢復歐巴馬健保的平價醫療法案，因此對風險性資產例如高科技或是醫材及醫療保健服務產業而言，仍屬於利多。

另外，觀察美國10月服務業ISM指數從57.8下滑至56.6，雖然仍然維持擴張，但疫情反撲、疫苗尚未量產及普遍施打帶來的經濟風險，都將持續拖累服務業復甦。另外，秋冬疫情也造成製造業及服務業K化差距擴大，主要為假期折扣帶動線上消費銷售暢旺，消費商品需求穩定讓製造業ISM維持強勁擴張，但服務業因需接觸使得新訂單與商業活動分別下滑來到58.8及61.2，而就業指標也下滑1.7%來到50.1，離跌破擴張值50只有一步之遙。

展望未來，這次民主黨無法成為參議院多數黨，加上總統選舉有提起法律訴訟延後確認結果不確定性，預期新國會就職加上對紓困案金額重新達成共識等變數，對服務業景氣延長拖累方向不變，預期未來景氣擴張速度趨緩仍將持續一段時間。

民主黨 疫情 共和黨

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