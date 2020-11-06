等待美國選舉結果明朗 為何市場如此不平靜？

美國總統大選的計票工作仍在進行，初步結果顯示拜登贏面較大，但仍無法遽斷勝負，市場早已對選舉結果做出反應，標普500指數上揚近2%，納斯達克指數大漲2.6%，瑞銀財富管理全球首席投資總監Mark Haefele認為，美國大選是一個擇時投資者與民調之間的「逐底競賽」，還在等待美國下任總統進一步明朗之際，股票市場已決定要繼續上漲。

這幾天美國投開票作業如火如荼展開，全球投資市場發生了什麼？市場持續對選舉結果正面反應，標普500指數上揚近2%，那斯達克指數大漲2.6%，全球其他市場也加入上漲行列，歐洲斯托克50指數收高1.7%，新興市場股票升1.7%。

瑞銀指出，本周股票大幅上漲（標普500指數漲7.4%，納斯達克100漲幅更是接近10%），為投資者提供機會，為拜登入主白宮、兩黨分別掌控參眾兩院的結果（雖然川普獲得連任、兩黨分治兩院情形出現的希望渺茫，但並非沒有可能）未雨綢繆，重新評估自己的投資組合並進行再平衡。特別是，投資者應該考慮增加在經濟復甦過程中表現良好的類股與主題，並削減投資組合中表現強勁但倉位可能過重的資產類別。

總體而言，瑞銀維持中期看好股票的觀點。大選投票日已經過去，企業獲利將在新一輪刺激措施、新冠疫情結束、經濟持續復甦的推動下進一步改善。即便財政刺激規模低於預期，但瑞銀依然認為到明年第二季末疫苗將廣泛可得。