首份美食外送員勞動調查：僅3成全職者保勞保

美食平台外送員勞動權益議題一度備受關注，勞動部為此增訂「食物外送作業安全指引」、修正「職業安全衛生設施規則」，提高外送員勞動保障，台灣勞工陣線今則公布平台外送人員勞動關係調查，結果指出，全職的美食外送員僅3成投保勞保、兼職更僅1成投保，工時部份，高達2成4外送員每周工時超過50小時，更有4成4單日最長工時超過12小時，此外，食品外送作業安全指引落實成效不佳，許多項目執行皆低於5成。

據勞動部統計，2019年底外送員人數逼近5萬，台灣勞工陣線在今年7月至9月間，利用網路進行平台外送人員問卷調查，調查面向包括外送員組成結構、工時、工作困擾、疫情衝擊與期待改善等，總共回收126份問卷，其中有12人進一步電訪。

勞陣教育推廣部主任楊書瑋指出，外送員平均年齡約30歲，高達8成3為男性，4成2為全職從業人員。他說，調查顯示有高達8成的外送員最擔心遇到車禍，5成希望能投保勞保等社會保險，但全職工作者中，卻有6成8未投保勞保，3成2則透過職業工會加保；兼職工作者則有6成8以其它工作投保、1成8未投保、1成透過職業工會加保。

楊書瑋說，外界普遍認為外送員薪水優渥，但其實外送員是以長工時換取高薪。調查指出，高達2成4外送員每周工時超過50小時，更有4成4單日最長工時超過12小時，此現象在全職工作者更顯嚴重，雖然全職外送員每周薪水以5000至7500元、7500至1萬元最高，分別占了近2成9，也有1成達2萬元以上，但超過7成的全職外送員每周工時超出40小時。

針對勞動部發布的食品外送作業安全指引，要求業者合理派單、提供商業保險、防護措施等相關保障，楊書瑋表示指引落實成效有限，包括安全衛生教育訓練、個人防護設備、投保營業機車附加條款傷害責任險等皆低於5成，只有社會討論度較高的颱風停止服務、人身保險是落實較好的兩項，分別有7成和5成6。

文化大學勞動暨人力資源學系教授李健鴻表示，這份調查突顯了數位化勞動剝削的嚴重性，平台透過高度彈性、市場化的報酬機制，如趟次獎金、地區加乘等規則，讓外送員陷入勞動力商品化的困境；同時也看出保護制度漏洞，外送員投保比例偏低，雖可透過職業工會加保，但職業工會保費較高，且沒有團結權的實質作用，雖然金管會要求業者替外送員加保商業保險，但多投保於零碎時段，保障仍不足。

李健鴻進一步指出，新興平台、零工經濟趨勢下，平台與從業人員的勞動契約遊走於承攬、雇傭關係間，面對越來越多的混合性勞動關係，法令明顯不足。

平台外送從業人員蘇柏豪今也現身分享經驗，他說，自己去年出嚴重車禍，住院54天、休養了9個月，但勞保職災傷病給付僅12萬元，對照商業保險的137萬，金額差距甚大，盼職災保險能盡速單獨立法。

勞動部官員說，去年已整理出「勞動契約認定指導原則」，作為承攬、雇傭等勞動關係判斷依據;指引與安全衛生設施規則落實部份，職安署在今年上半年已針對16家平台業者進行輔導，下半年規劃的勞檢，也正在進行中。

民進黨立委范雲指出，新興經濟不應鑽勞動法規漏洞，將職安風險、社會保險成本都轉嫁給勞工承擔，除要求勞動部應調查釐清外送員工作樣態，她也會監督行政院盡速將「勞工職業災害保險及保護法」審查完成並送交立法院審議，才能補足職安保障漏洞、強化對新興經濟下的勞工安全。