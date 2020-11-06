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今年全球生醫IPO攀高 資誠建議台灣亦開放無獲利上市

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導

新冠肺炎疫情促使新藥、疫苗、以及防疫醫材等生醫類股受到市場空前關注，依據資誠彙整全球主要生醫IPO（首次公開發行）統計，今(2020)年前三季生醫產業IPO共134家，募資規模達307億美元，與2019年前三季比較，IPO家數成長30%，募資金額成長72%。

資誠聯合會計師事務所生醫產業合夥會計師游淑芬指出，誠期待台灣資本市場能盡速敲定創新板與戰略新板，開放無獲利公司也能上市櫃，相信開板後亦將帶動新一波生醫IPO成長。

她指出，在無獲利生醫公司IPO開放趨勢下，亞洲地區包括台灣、香港、中國、以及亞太地區市場，生醫IPO募資總金額達到129億美元，首度與美國分庭抗禮。如瑞磁生技（ABC-KY，股票代號6598）取得經濟部工業局出具係屬科技事業及產品或技術開發成功且具市場性之意見後，6月於證券交易所成功上市。

依據資誠統計，香港交易所主板與上海證交所科創板分別於2018年與2019年開放無獲利生醫公司IPO，於2020年前三季分別有七家與六家無獲利生醫公司在香港交易所及上交所科創板掛牌。期待台灣能盡速敲定創新板與戰略新板。

台灣證交所推動｢創新板」規劃架構，游淑芬表示，依據現行規劃草案，將以「市值」作為主要上市條件，且不分產業別，只要是擁有關鍵核心技術，及創新能力或創新經營模式的企業皆可。其中鎖定生技業者，則要求市值不低於新台幣30億元，得免除營收與獲利條件。 

櫃買中心也積極規劃增設「戰略新板」，目標產業鎖定「六大核心戰略產業」及「其他創新產業」，初步規劃的掛牌條件無須設立年限及獲利能力，將採簡易公發與書面審查方式登錄。

IPO 香港交易所 募資

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