下周油價預估 汽、柴油各上漲0.1元

依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估下周汽油及柴油零售價格每公升各上漲0.1元左右，實際調整金額將於8日中午12時公告於台灣中油全球資訊網暨經濟部網站。

近來國際油價漲跌互見，上漲原因是美國製造業採購經理人指數表現亮眼、OPEC+持續落實減產，但歐美地區新冠肺炎持續惡化，也造成油價持續下跌。

累算至11月5日之7D3B周均價為38.84美元，較上周38.56上漲0.28美元。新台幣兌美元匯率 28.927較上周28.904升值0.023。

若調幅如預期，下周每公升92無鉛汽油為21.6元、95無鉛汽油23.1元、98無鉛25.1元、超級柴油19.0元。此為估計值，加上目前亞鄰國家油價變動較快，實際油價以中油周日公布為準。